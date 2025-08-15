الإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.1% خلال الربع الثاني لعام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة الموافق 15/8/2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل- يونيو) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.1% من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

33.614 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثانى لعام 2025

حيث سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.5٪ .

وبلغت قوة العمل في الحضر 14.853 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.761 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.508 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.106 مليون فرد

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 223) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق

وانخفاض المتعطلين بمقدار (57) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (167) ألف فرد.

ثانيا: التغير فى أعداد المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.054 مليون متعطل بنسبة 6.1٪ من إجمالي قوة العمل

( 932 الف ذكور، 1.122 مليون إناث) مقــابـل 2.111 مليون متعطل في الربع السابق بانخفاض قـدره ( 57 ) ألف متعطل بنسبة 2.7 ٪، وانخفاض قــدره 4 ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.2 ٪ .

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.5 ٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 4.2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 15.8 ٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.4٪ في الربع السابق مقابل 17.3٪ في الربع المماثل من العام السابق نحو 10.2٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) مقابل 9.3 ٪ في الربع السابق .

28.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) وهي نفس النسبة للربع السابق .

20.7 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 20.4 ٪ في الربع السابق .

40.2٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) مقابل 41.4٪ في الربع السابق

وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.7 ٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9.8٪ في الربع السابق مقابل 10.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.3٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 3.8 ٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية:

بلغ نحو 78.2 ٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 78.7٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

21.8٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 21.3٪ بالربع السابق و 15.9٪ للربع المماثل من العام السابق .

33.4٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 37.3٪ بالربع السابق و 39.3٪ للربع المماثل من العام السابق.

44.8٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 41.4٪ بالربع السابق بينما كان 44.8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

31.559 مليون مشتغل خلال الربع الثانى لعام 2025

بلغ عـدد المشتغلين 31.559 مليون فرد بينما كان 31.336 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 0.7٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.411 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.148 مليون مشتغل .

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.484 مليون مشتغل

(17.851 مليون ذكور ، 3.633 مليون إناث) بنسبة 68.1 ٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 69.7 ٪ في الربع السابق، مقابل 73.6٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.256 مليون مشتغل ( 1.146 مليون مشتغل ذكور، 110 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.0 ٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 4.3٪ في الربع السابق مقابل 3.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 7.331 مليون مشتغل (6.014مليون مشتغل ذكور، 1.317مليون مشتغلة إناث) بنسبة 23.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 22.0 ٪ في الربع السابق مقابل 19.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة ) بدون أجر 1.488 مليون مشتغل (564 ألف مشتغل ذكور ، 924 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.0 ٪ في الربع السابق مقابل 4.3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

رابعًا: المساهمة في النشاط الاقتصادي

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 45.5 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 45.8 ٪ خلال الربع السابق مقابل 43.4٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغ معدل المساهمة (الذكـور 69.8٪ مقابل 70.2 ٪ في الربع السابق مقابل 69.7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 19.8٪ بينما كان 20.1 ٪ في الربع السابق وكانت 15.9٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.0٪ مقابل 45.9 ٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 45.6٪ مقابل 46.0٪ في الريف) في الربع السابق ( 43.4 ٪ في الحضر مقابل 43.5٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

سجلت الفئة العمرية (20 - 25 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 62.4٪.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثانى لعام 2025

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 6.709 مليون مشتغـــل ( 5.104 مليون ذكور ، 1.605 مليون إناث) بنسبة 21.3٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 5.053 مليون مشتغل ( 4.073 مليون ذكور ، 980 ألف إناث) بنسبة 16.0٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.123 مليون مشتغل ( 3.681 مليون ذكور ، 442 ألف إناث) بنسبة 13.1٪ من إجمالي المشتغلين .

4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.633 مليون مشتغل (3.603 مليون ذكور، 30 ألف إناث) بنسبة 11.5٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.717 ملـيون مشتـغل ( 2.680 مليـون ذكور ، 37 ألف إناث) بنسبة 8.6٪ من إجمالي المشتغلين.