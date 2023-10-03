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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تدل علي الحب بين الأزواج وقت الزعل.. تعرف عليها

علامات حب الزوج لزوجته
علامات حب الزوج لزوجته وقت الزعل

قد يمر  الحب بين الزوجين ببعض المطبات ، وقد تحدث مشاكل أو مشاحنات لأي سبب من  الأسباب ، لأن الحياة لا تخلو من خلاف حول وجهة نظر معينة أو  مشكلة معينة ، ولكن الشيء الأهم والضروري ، هو طريقة  واسلوب التعامل وقت الزعل أو الخصام ، حيث يختلف أسلوب كل زوج عن الآخر من رد الفعل أثناء الخلاف أو الزعل، إذ يلجأون أحياناً إلى العقاب بالصمت أو التجاهل التام، أو قد يلجأ إلى تكبير المشكلة بشكل مبالغ فيه، ولكن اذا كان هناك حب حقيقي بين الزوجين فسيكون هناك تعامل مختلف ينم عن احترام وتقدير وحب وعشرة ..  نرصد اهم العلامات  التي تدل علي حب و

مكانة الزوج لزوجته وقت هذه الخلافات وأثناء الخصام.. وفقا لموقع every day family»

علامات تدلي علي الحب وقت الزعل

المبادرة بحل المشكلة
ان يبادر هو بحل المشكلة وإصلاح الأمر بينكما.
أيضاً من علامات حب الزوج للزوجة وقت الزعل، عدم اهتمامه بمن بدأ الشجار أولاً، ويقوم بتشجعيك بفتح قلبك والتحدث معك.


تقديم الدعم للزوجة:من علامات حب الزوج لزوجته وقت الزعل أنه يدعم الزوجة طوال الوقت ويشعر بأن نجاحك من نجاحه لذلك يجب إحساسها دائماً بدعم طموحاتها من أجل التقرب منها.
الزوج المحب يتجاوز الخلافات الزوجية، ويدعمك دائماً في المواقف التي تحتاجين فيها للدعم، ويقف بجانبك ويشد من أزرك وقت الضيق والانفعال، كدعم طموحك وآرائك، واحترامها فتجدينه متفهماً لطموحك وعملك ودراستك.

 

اعتذار الزوج :الرجل له كبريائه ومن الصعب اعتراف الزوج بخطئه لذا إذا اعتذر وتنازل الرجل عن كبريائه علامه أنه يحبك ويعدك بأنه لن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى حتى لو لم يكن مخطئاً، وهذا دلالة على الحب الكبير الذي يحمله لك، فغالباً الرجال لا يفضلون الاعتذار، خاصة للمرأة لأنه يعتبره نوعاً من الضعف، ولكنه يفضل أن يكون ضعيفاً مع من يحب على أن يكون هناك خلاف بينكما.


تجنب الانفعال :يحاول زوجك بأي طريقة تجنب الانفعال الشديد عند انفعالك أثناء عودة تهدئة النقاش مرة أخرى.
يتركك زوجك حتي تهدئي، ثم يبدأ في النقاش معك مرة أخرى، لكي يحافظ على إدارة النقاش بينكما بشكل متحضر خالٍ من الكلام الجارح أو المسيء لك،

 

عدم تجاهل الزوج لزوجته :من علامات الزوج المحب لزوجته وقت الزعل أنه لا يتجاهل احتياجاتك التي تعتادين عليها يومياً وهو عائد من عمله، أيضاً قد لا يتجاهلك الزوج المحب لك وقت الزعل بل يمنحك الاهتمام المعتدل والتحدث معك بشكل إيجابي خالٍ من النقد والتوبيخ.

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