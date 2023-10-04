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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023: اتحلى بالصبر

العذراء
العذراء

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر) يتسم الأشخاص المولودون خلال هذا التوقيت بقوة الإرادة تخطى الصعاب وفي نفس الوقت يتسمون بالود الشديد.

نستعرض لكم توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

يومك يدور حول الانتباه لتصرفاتك وتذكر أن تكون لطيفًا ومهذبًا، وحافظ على تركيزك على ما هو مهم حقًا.

توقعات برج العذراء على الصعيد العاطفي

حان الوقت للتواصل مع مشاعرك والتواصل بصدق مع شريك حياتك و قد يلتقي برج العذراء العازب بشخص مثير للاهتمام، لذا تأكد من إبقاء عينيك مفتوحتين.

أبقِ قنوات الاتصال مفتوحة لتستمتع بعلاقة سعيدة وتقوي الروابط مع أحبائك، ومع ذلك قد تشعر بالإرهاق من مشاعرك، لذلك من المهم التحلي بالصبر والتفهم.

توقعات برج العذراء مهنيا

من المحتمل أن يكون أمامك يوم حافل ومثمر وحافظ على تركيزك واعمل بجد لإنجاز المهام والوفاء بالمواعيد النهائية.

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة أو ترقية جديدة، فقد تؤتي جهودك ثمارها، لذا استمر في ذلك.

بفضل عقليتك التحليلية والاستراتيجية، ستتمكن من تحويل كل فرصة إلى نجاح ومع ذلك من المهم الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة لذلك لا تنس أن تأخذ بعض الوقت لنفسك.

توقعات برج العذراء صحيا

صحتك الجسدية والعقلية في أعلى مستوياتها على الإطلاق و لقد قمت بمراقبة نفسك من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واستمر في ذلك لتحصل على الطاقة اللازمة للتعامل مع أي مهام أو تحديات تعترض طريقك.

من المهم أيضًا التركيز على الرعاية الذاتية وإعطاء الأولوية للاسترخاء ومناعتك القوية ومرونتك تجعلك فائزًا بالفطرة

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