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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023|اختلافك سر نجاحك

الحوت
الحوت

 

يعد برج الحوت من الشخصيات العاطفية التى تجمع بين الذكاء والرومانسية وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من 19 فبراير إلى 20 مارس.

نستعرض لكم في هذا التقرير توقعات برج الحوت اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

ويجب عليك استخدام اختلافك لصالحك و لا تخف من المخاطرة، حتى لو كان ذلك يعني السباحة ضد التيار و ثق بحدسك، حتى لو لم يتوافق مع الرأي العام.

قد تواجه بعض التراجع، لكن حافظ على معتقداتك قوية ولا تسمح للآخرين بإحباطك و بحلول نهاية اليوم، ستشعر بالقوة والثقة في اختياراتك.


برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت أعزبًا، فلا تخف من إظهار نفسك هناك و احتضن مراوغاتك وأظهر نفسك الحقيقية، لأن هذا هو ما سيجذب شخصًا يقدرك على حقيقتك وإذا كنت في علاقة، التواصل هو المفتاح.

لا تخف من إجراء محادثة صادقة مع شريكك حول احتياجاتك ورغباتك وهذا يمكن أن يؤدي إلى اتصال أعمق ورابطة أقوى.

توقعات برج الحوت مهنيا

ثق بغرائزك عندما يتعلق الأمر بقرارات العمل وقد يكون منظورك الفريد هو ما يحتاجه فريقك للمضي قدمًا ولا تخف من التحدث ومشاركة أفكارك.

قد تواجه بعض التراجع، لكن ابقَ قويًا في معتقداتك واستمر في الدفع نحو ما تعرف أنه الصواب وبحلول نهاية اليوم، سيُنظر إليك على أنك أحد الأصول القيمة لفريقك.

توقعات برج الحوت صحيا

ربما تشعر أنك عاطفي أكثر من المعتاد، لكن لا بأس بذلك و واحتضن مشاعرك واسمح لنفسك بالبكاء إذا كنت بحاجة لذلك ويمكن أن يكون هذا مسهلًا ويساعدك على التخلص من أي ضغوط مكبوتة.

تأكد من تخصيص وقت للرعاية الذاتية والقيام بشيء يجلب لك السعادة، سواء كان ذلك أخذ حمام فقاعي أو الذهاب في نزهة طويلة وتذكر أن تستمع إلى جسدك وتأخذ فترات راحة عند الحاجة.

 

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