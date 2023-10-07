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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة| هل شريكك منهم؟

رجال هذه الأبراج
رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة| هل شريكك منهم؟

نريد جميعًا شريكًا محبًا يعاملنا مثل الملكة، ولكن عندما نفكر في الرجال الذين يعاملون زوجاتهم أو شركائهم مثل الملكة ، فهناك عدد قليل جدًا منهم، فإليك قائمة بأربعة أبراج   يميل الرجال الذين ينتمون إليهم لامتلاك تلك الصفات. 

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-برج السرطان

يُعرف مواليد السرطان بعلاقتهم العاطفية العميقة وطبيعتهم الرعوية، عندما يكونون في علاقة، فإنهم يهتمون ويهتمون بشكل لا يصدق، وغالبًا ما يبذلون قصارى جهدهم لجعل شريكهم يشعر بالحب والاعتزاز، إنهم مستمعون رائعون وحساسون لاحتياجات ومشاعر شريكهم، سوف يعطون الأولوية لسعادتك ويخلقون بيئة دافئة ومحبة تجعلك تشعر وكأنك ملكة.

-برج الميزان

برج الميزان أشخاص دبلوماسيون يقدرون الانسجام والتوازن في علاقاتهم، لديهم شعور قوي بالعدالة والمساواة، وهو ما يترجم إلى معاملة شركائهم باحترام ومراعاة، سوف يمطرك رجل الميزان بالمجاملات، وينتبه لرغباتك، ويبذل جهدًا لضمان تلبية احتياجاتك، غالبًا ما تجعل طبيعتهم الساحرة والرومانسية شركائهم يشعرون بأنهم مميزون حقًا.

-برج الحوت

يُعرف مواليد الحوت بتعاطفهم وحساسيتهم الفنية، إنهم في الغالب متناغمون مع مشاعر شريكهم ويمكنهم تقديم دعم لا يتزعزع خلال الأوقات الصعبة، غالبًا ما يعبرون عن حبهم من خلال الإيماءات المدروسة والتعبيرات الإبداعية عن المودة والالتزام الذي لا يتزعزع برفاهيتك، لديهم جانب حالم ورومانسي يمكن أن يجعلك تشعر وكأنك ملوك.

-برج الأسد

برج الأسد هم أفراد واثقون وكرماء وغالبًا ما يقومون بدور الحماية والرعاية في علاقاتهم، إنهم يستمتعون بكونهم في دائرة الضوء ولكنهم سيسلطون الضوء أيضًا على شركائهم، ويحتفلون بنجاحاتهم ويجعلونهم يشعرون بالتقدير، سوف يدللك رجل الأسد بالاهتمام والهدايا وإيماءات الحب الكبرى، لديهم شخصية مغناطيسية يمكن أن تجعلك تشعر وكأنك الشخص الأكثر أهمية في عالمهم.

المصدر: timesofindia.

ملكة -برج السرطان -برج الميزان -برج الحوت -برج الأسد

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