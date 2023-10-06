بعد حذفها لصوره.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل وزوجها طارق صبري

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي بعض الأنباء حول انفصال شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري، وذلك بعد أن قامت الفنانة بحذف صورهما.

من جانب آخر، كانت تحرص شيري عادل و طارق صبري على مشاركة جمهورهم و متابعيهم عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأبرز الصور التي كانت تكشف دوما عن رومانسيتهما في مختلف المناسبات.

كشفت صورهما أيضا عن إطلالات شيري عادل فهي تعتمد على الملابس البسيطة و الغير مبالغ فيها، كما تتميز بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تتسم إطلالات شيري عادل بأنها تجمع بين البساطة والأناقة، كما أنها عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، تقوم بتنسيق الإكسسوارات البسيطة و الغير تقليدية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شيري عادل على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري

شيري عادل و طارق صبري