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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

 

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تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت توب كروشية ذا أكمام طويلة وجمع بين مجموعة من الألوان المبهجة ونسقت معه بنطلون بنفس النقشة و الألوان.

 

وحملت إطلالة نانسي عجرم توقيع Missoni، وبلغ سعر البلوزة 590 يورو، أي ما يعادل 20 ألف جنيه، أما  البنطلون يصل سعره إلى 830 يورو، مما يقرب من 27 ألف جنيه.

 

وانتعلت نانسي عجرم صندل مسطح باللون الهافان ،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

 

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني الفاتح المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

نانسي عجرم

 

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