بفستان ملفت.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالألوان المبهجة التي زادت من أناقتها.

تزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إلهام شاهين