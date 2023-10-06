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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالألوان المبهجة التي زادت من أناقتها.

تزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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