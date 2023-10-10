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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للطلبة والشباب.. أفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم وسعر مناسب جدا

هاتف أوبو Oppo A77s
هاتف أوبو Oppo A77s

يعد هاتف Oppo A77s من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل الهواتف المناسبة للطلبة والشباب نظرا لإمكاناته القوية وسعره المناسب للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث يضم معالجا قويا من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة. 

 

وجاء Oppo A77s بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، تقدم دقة 720x1612 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودرجة السطوع 480 شمعة لكل متر مربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

ويقدم  Oppo A77s كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش LED، وتقنية HDR مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Oppo A77s بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 6 نانو، ووحدة رسوميات جرافيك Adreno 610 ، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 و8 جيجا بايت رام ، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي Oppo A77s على بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 69 دقيقة.

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A77s في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و 399 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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