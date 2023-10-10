أحمد مرعي: نسير بخطوات نحو إعادة أمجاد كرة السلة في الزمالك| فيديو

قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك، إنه يسعى إلى بناء فريق قوي؛ من أجل إعادة أمجاد كرة السلة في نادي الزمالك.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أرجو التوفيق للجميع في انتخابات الزمالك، وأن تفرز الجمعية العمومية أفضل ناس في الموجودين.. كنا مفتقدين منذ فترة طويلة لوجود أشخاص لهم جذور في النادي في الانتخابات».

وحول فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أضاف مرعي: «نحن نسير في خطوات من الموسم الماضي من أجل إعادة أمجاد كرة السلة الزملكاوية».

وأضاف: «الخطوات التي نقوم بها؛ تأتي من أجل استرجاع الفريق القادر على حصد البطولات، وضم اللاعب أوجي مايو، هو خطوة في تدعيم صناعة الفريق الذي نصنعه بنادي الزمالك».

وحول تدعيمات الفريق، أشار مرعي إلى أن معظم المميزين من اللاعبين في كرة السلة المصرية ذهبوا للأهلي والاتحاد السكندري، وأن المتواجدين حاليًا في الزمالك أفضل من اللاعبين المتاحين خارج الأهلي والاتحاد السكندري.

وتحدث مرعي عن أن فريق الأهلي أصبح لديه قوة بدنية من لاعبين صغار السنة مع لاعبين كبار يمتلكون الخبرات.