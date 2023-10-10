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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من جيش الاحتلال بشأن استعادة السيطرة على السياج الحدودي

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي

صرح كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مقاتلو حركة المقاومة "حماس" ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع.

ووفقا لوكالة "رويترز" قال دانيال هاجاري، في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

وأكد أنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس الاثنين.

وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مقاتلي المقاومة استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلقت بحرية الاحتلال العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال الحربية لا تزال تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.

 

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