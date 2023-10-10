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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا في واتساب.. ميزة الكود السري لضمان الخصوصية

WhatsApp
WhatsApp

 

قدمت شركة "ميتا" ميزة جديدة لتطبيق الدردشة الفورية واتس آب WhatsApp وهي وظيفة Chat Lock أي قفل الدردشة التي تتيح للمستخدمين قفل محادثات بعينها من خلال بصمات الأصابع أو قفل الوجه أو كلمات المرور الخاصة بها.

الآن، تتردد شائعات قوية بأن منصة المراسلة الفورية المملوكة للشركة الأم Meta تختبر ميزة الرمز السري الجديدة حيث ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محادثاتهم المقفلة. يقال إن هذا سيسمح للمستخدمين باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة chat folder المحمي الخاص بهم. 

WhatsApp 

تم رصد ميزة الأمان القادمة في الإصدار التجريبي من WhatsApp الذي يحمل الرقم والاسم الكودي Android v2.23.21.9، والمتوفر عبر برنامج جوجل بلاي بيتا Google Play Beta.

وفقًا لتقرير صادر عن متتبع ميزات WhatsApp WABetaInfo، سيسمح WhatsApp قريبًا للأشخاص باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم لتكون بذلك طبقة أخرى من الأمان للمحادثات الخاصة. يمكن للمستخدمين إدخال الرمز السري للوصول إلى محادثاتهم المقفلة من شريط البحث في التطبيق.

من ميزات استخدام الرمز السري سيسمح للمستخدمين بقفل الدردشات من الأجهزة المصاحبة أيضًا، وحتى الآن منصة المراسلة تطرح التحديث عبر برنامج Google Play Beta، مع الإصدار التجريبي 2.23.21.9 مع نظام تشغيل أندرويد Android. الميزة غير متاحة للمختبرين الآن ومن المتوقع إصدارها في تحديث مستقبلي للتطبيق.

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أصدرت إدارة واتس آب ميزة Chat Lock في شهر مايو لكل من مستخدمي Android وiOS من آبل ويسمح للمستخدمين بالحفاظ على خصوصية مراسلاتهم عن طريق قفلها باستخدام خيارات رمز المرور أو بصمة الإصبع أو فتح القفل بالوجه. 

تعمل هذه الميزة على نقل سلاسل الدردشة المقفلة إلى مجلد file مختلف لضمان خصوصية المحادثات، حتى لو تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتف المستخدم. لن تُظهر الإشعارات الواردة من هذه الدردشات اسم المرسل ولا معاينة الرسالة.

واتس اب WhatsApp ميتا Chat Lock قفل الدردشة Android Google أندرويد

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