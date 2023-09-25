تشمل أندرويد و آيفون..واتس آب تتوقف عن دعم هذه الهواتف في أكتوبر المقبل

تنوي إدارة "واتساب" وقف عمل تطبيق الدردشة الشهير على بعض طرازات هواتف الأندرويد وآيفون بدءًا من الأسبوع المقبل، مع إنهاء WhatsApp دعم بعض طرازات الهواتف الذكية التي أصبحت متقادمة، وذلك بدءًا من 24 أكتوبر القادم.

ووفقًا لتقارير من مواقع تقنية متخصصة، فإن قائمة الهواتف الذكية القديمة تشمل 18 هاتفًا ذكيا من علامات تجارية مختلفة وذكر واتساب في صفحة الدعم الخاصة به أنه: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل Android".

WhatsApp

وأضافت "واتس آب" التابعة للشركة الأم "ميتا": "لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل تقليدي عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم الأنظمة الأكثر حداثة، إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام WhatsApp". وأضاف واتساب: "سنقوم أيضًا بتحديث هذه الصفحة بانتظام للتأكد من إدراج كل الهواتف التي توقفنا عن دعمها، مع تحديث الصفحة باستمرار".

إليك في السطور التالية قائمة الهواتف الملغاة من دعم واتساب

Nexus 7 (upgradable to Android 4.2)

Samsung Galaxy Note 2

HTC One

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

HTC Sensation

Motorola Droid Razr

Sony Xperia S2

Motorola Xoom

Samsung Galaxy Tab 10.1

Asus Eee Pad Transformer

Acer Iconia Tab A5003

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

LG Optimus 2X

Sony Ericsson Xperia Arc3