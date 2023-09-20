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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. الآيباد يحصل على نسخة خاصة من WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

 

رغم النجاح والشهرة التي يحظى بها تطبيق الدردشة الفورية "واتساب" من شركة "ميتا" ورغم كل التحديثات والترقيات المستمرة التي تضاف إليه بشكل دوري ظل لفترة طويلة من الزمن لا يقدم نسخة خاصة له لأجهزة الآيباد من شركة آبل.

تفتقر أجهزة iPad من Apple إلى إصدار التطبيق الأصلي لبرنامج المراسلة الفورية الشهير "واتساب"، و كان على المستخدمين الذين يريدون استخدام "واتساب" من خلال الآيباد والوصول إلى النظام الأساسي المملوك لـ Meta إلى استخدام إصدار الويب الموجود على الجهاز اللوحي. 

WhatsApp 

في الوقت نفسه، تتمتع الأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد Android بالفعل بدعم لتطبيق WhatsApp  الأصلي ولها نسختها الخاصة من التطبيق. فطنت شركة "ميتا" إلى هذه الثغرة وعالجتها في إصدارها الجديد المخصصة لأجهزة الآيباد، الانتظار الطويل لمستخدمي آيباد انتهى مع اقتراب الحصول على تطبيق أصلي قد من واتساب لمستخدمي iPad. 

تطبيق WhatsApp لأجهزة iPad قيد التطوير حاليًا وفقًا لـ WABetainfo. وقد أعلن "واتساب" عن التطبيق الأصلي لنظام التشغيل Mac الشهر الماضي. تم رصد الإصدار التجريبي من التطبيق لأجهزة iPad في TestFlight. وفقًا لـ WABetainfo، يحتاج المستخدمون إلى أن يكونوا جزءًا من برنامج WhatsApp Beta الخاص بنظام iOS للوصول إلى إصدار iPad. رقم الإصدار التجريبي لنظام iOS هو 23.19.1.71.

WhatsApp 

شارك المنشور الموجود على موقع WABetainfo، أيضًا لقطة شاشة لواجهة واتساب الخاصة بأجهزة iPad. وله نفس تصميم الشاشة المقسمة مثل تطبيقات ويندوز Windows وماكMac. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين التطبيقات الأصلية على أجهزة Mac وiPad. توجد أدوات الدردشة والإعدادات والمكالمات والحالة في شريط الأدوات السفلي الأيسر.

لإعداد وتثبيت "واتساب" على iPad، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت WhatsApp Beta على كل من iPhone وiPad. قم بفتح  WhatsApp من هاتفك الآيفون، واختيار عملية ربط جهاز مع ومسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على iPad من خلال فتح برنامج المراسلة الفورية على الجهاز اللوحي. بمجرد الانتهاء من عملية الربط، يمكن للمستخدمين استخدام WhatsApp على iPad دون الحاجة إلى اتصال iPhone الخاص بهم بالإنترنت.

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يعمل تطبيق WhatsApp لأجهزة iPad بشكل مشابه للوضع المصاحب مما يعني أنه يمكن للمستخدمين أيضًا ربط أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد بجهاز Apple اللوحي. سيقوم WhatsApp بمزامنة الدردشات عبر جميع الأجهزة. 

يضيف منشور WABetainfo أن إصدار WhatsApp من iPad له وظائف محدودة تمامًا مثل تطبيق Mac الأصلي. لا يمكن للمستخدمين مشاركة مكانهم الجغرافي مباشرة  أو نشر تحديثات الحالة ولكن من المتوقع أن تكون متاحة في المستقبل.

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن موعد إصدار النسخة الأساسية (غير التجريبية) من تطبيق WhatsApp لأجهزة iPad.

الآيباد WhatsApp ميتا واتساب أندرويد Android Meta Apple iPad ويندوز

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