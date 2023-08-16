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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات.. كيفية تمكين SCREEN LOCK في "واتس آب" نسخة الكمبيوتر

واتساب
واتساب

استطاع تطبيق "واتس آب" أن يكون الأكثر شعبية ، واستخداما حول العالم بين كل تطبيقات الدردشة الفورية، يعتمد عليه ملايين المستخدمين للاتصال ببعضهم البعض يوميا، ومن ضمن أكثر الخصائص التي جعلته يسبق بخطوة كل التطبيقات المشابهة هي قدرته على التحديث بشكل مستمر ودائم مع إضافة حزمة من الترقيات كل فترة لا تتجاوز الأشهر.

في العام الماضي ، أصدرت شركة "ميتا" Meta النسخة التجريبية من "واتس آب" المدعم بميزة قفل الشاشة ، وفي ذلك الوقت ، كانت متاحة لعدد قليل من المستخدمين الذين انضموا إلى البرنامج التجريبي.بعد فترة من المرحلة الأولية لـ WhatsApp التجريبي، تقوم الشركة الآن بإصدار النسخة الجديدة من "واتس آب" لمزيد من المستخدمين.

واتساب

وفي محاولة لتعزيز الخصوصية والأمان ، يقدم تطبيق WhatsApp ميزة قفل الشاشة الجديدة في نسخة الويب و تتيح هذه الميزة للمستخدمين تعيين كلمة مرور للوصول إلى WhatsApp Web وبالتالي لا يمكن لشخص غريب يمسك هاتفك أن يطلع على سجل الدردشة الخاص بك لأنه سيحتاج إلى كلمة المرور للمشاهدة، تضمن هذه الميزة بقاء المحادثات في مأمن من أعين المتطفلين.

ما هو واتساب ويب؟

WhatsApp Web هو امتداد أو extension خاص بتطبيق  WhatsApp  يسمح للمستخدمين بالوصول إلى حساب WhatsApp الخاص بهم على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. كما أنه يعرض سجل المحادثات والرسائل من الجهاز المحمول للمستخدم. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر طريقة ملائمة لإرسال الرسائل واستلامها دون الحاجة إلى التبديل بين الأجهزة.

ميزة قفل الشاشة

تهدف ميزة قفل الشاشة الجديدة في WhatsApp Web نسخة البيتا التجريبية إلى تعزيز الخصوصية عن طريق إضافة طبقة حماية وأمان إضافية وباستخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين تعيين كلمة مرور يجب إدخالها في كل مرة يريدون فيها الوصول إلى حساب WhatsApp الخاص بهم على الويب. 

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كيفية تمكين ميزة قفل الشاشة

لتمكين ميزة قفل الشاشة على WhatsApp Web النسخة التجريبية، يحتاج المستخدمون إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة:

1. قم بتحديث WhatsApp لأحدث نسخة متاحة، على جهازك المحمول.

2. افتح WhatsApp Web: افتح تطبيق WhatsApp على جهازك المحمول وانتقل إلى قائمة "الإعدادات". انقر على WhatsApp Web / Desktop وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة QR code المعروض على صفحة WhatsApp على الويب باستخدام كاميرا هاتفك.

3. الوصول إلى إعدادات الخصوصية: بمجرد تسجيل الدخول إلى WhatsApp Web ، انقر فوق أيقونة القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا وحدد "الإعدادات". ثم انقر فوق "الخصوصية".

4. تمكين قفل الشاشة: في إعدادات الخصوصية ، ستجد خيار تمكين ميزة قفل الشاشة، نشط المفتاح لتفعيله

5. تعيين كلمة مرور: بعد تمكين ميزة قفل الشاشة ، سيُطلب منك تعيين كلمة مرور. أدخل كلمة مرور قوية وآمنة يمكنك تذكرها.

6. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور لتأكيدها ولتصبح فعالة.

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