واتس آب تطرح ميزة "شريط الرد" في نسختها التجريبية الجديدة

طرحت شركة "ميتا" Meta مؤخرا ميزة جديدة في تطبيق "واتس آب" تسمى "قنوات البث"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء قنوات اتصال أحادية الاتجاه تكون مصدرا لنشر الأخبار عليهم وإعلام متابعيهم عن آخر أخبارهم.

وتعمل هذه القنوات بشكل مختلف عن الدردشات العادية، مما يسمح للمسؤولين عن هذه القنوات بمشاركة أنواع مختلفة من المحتوى منها النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي مع الحفاظ على الخصوصية لكل من صاحب القناة والمتابعين.

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غالبًا ما يختبر تطبيق WhatsApp ميزات جديدة مع كل نسخة ما زالت في مرحلة البيتا التجريبية، ولا تنتهي جميعها في الإصدار الفعلي، حيث يتم دمج بعض الميزات في الإصدار الثابت، بينما قد يتم تجاهل البعض الآخر أو تظل حصرية للإصدار التجريبي.

وفي أحدث إصدار تجريبي والذي يحمل الرقم الكودي WhatsApp (2.23.20.20 المتاح من خلال برنامج Google Play Beta، قدموا ميزة جديدة تسمى "شريط الرد". وفقًا لـ WABetaInfo، تتيح للمستخدمين الاستجابة الفورية بتقديم الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF دون مغادرة الشاشة الحالية، مما يحسن من سلاسة تدفق المحادثات وسياقها، ويهدف إلى تقليل الانقطاعات وتحسين تجربة تفاعل المستخدم بشكل عام.

وللاستمتاع بهذه الميزة، ما عليك سوى تثبيت آخر تحديث تجريبي لتطبيق WhatsApp من متجر Google Play، ومن المتوقع أن يكون له إصدار على نطاق أوسع وأشمل قريبًا.

وعلاوة على ما سبق ذكره، يعمل واتساب على تحسين تجربة المستخدم من خلال سلسلة من التحديثات، بما في ذلك الاختصارات لإضافة المشاركين بسهولة إلى المكالمات الجماعية وإدخال ميزة “Flows” لتحسين تجارب التسوق داخل التطبيق. كما أن هناك أيضًا نسخة من تطبيق WhatsApp قيد التطوير ستكون مخصصة لجهاز iPad، لتلبية الطلب طويل الأمد من المستخدمين.