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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تعلن عن الجيل التالي من نظارات Ray-Ban Meta الذكية

Ray-Ban Meta
Ray-Ban Meta

أعلنت شركة "ميتا" من خلال فرعها Meta Connect، عن تجديد عقد شراكتها مع EssilorLuxottica، لإنتاج الجيل التالي من مجموعة النظارات الذكية راي بان ميتا Ray-Ban Meta الذكية القادرة على التاقط الصور.

قامت ميتا بإعادة تصميمها من الألف إلى الياء، مع إدخال عدة ترقيات وبعض الميزات الجديدة التي لم يسبق رؤيتها على زوج من النظارات الذكية من قبل، مع الاحتفاظ بميزات الجيل الأول وسوف يبدأ سعرها من 299 دولارًا أمريكيًا. 

Ray-Ban Meta

فتحت الشركة باب الطلبات المسبقة على كلا من موقع meta.com وray-ban.com، وستكون النظارات الذكية متاحة للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر البيع بالتجزئة بدءًا من 17 أكتوبر المقبل.

منذ إطلاق  الجيل الأول من النظارات الذكية التي تم تصميمها بالشراكة مع EssilorLuxottica، المستخدمين تمكنوا من التقاط ملايين اللحظات ومشاركتها عبر منصاتهم بمنتهى السهولة، من المهرجانات الموسيقية وحفلات أعياد الميلاد إلى الخطوات الأولى للمواليد الجدد وحفلات التخرج وما بعدها.

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 تحررك نظارات راي بان الذكية طراز Ray-Ban Meta من قيود الكاميرا المحمولة باليد، وكاميرا الموبايلات، بدلاً من إبقاء تسجيل اللحظة بعيدة عنك أو تفويت فرصة التقاط الحدث وأنت تكافح مع شاشة قفل هاتفك الذكي، تتيح لك نظارات Ray-Ban Meta الذكية التقاط صورة أو مقطع فيديو من وجهة نظرك بمنتهى السهولة، مما يسمح لك بالتقاط صورة أو مقطع فيديو من وجهة نظرك الفريدة، بحيث تسترجع اللحظة وتعيشها مرى أخرى بكل تفاصيلها وكأنك تراها مجددا.

في السطور التالية إليك أبرز الترقيات على الجيل التالي من نظارات راي بان وفقا لما جاء في مدونة "ميتا"

Ray-Ban Meta
  • صوت محسّن: مع مكبرات صوت جديدة تمامًا مصممة خصيصًا لتعطي صوت أكثر نقاء مع أقصى مستوى صوت ممكن وصوت اتجاهي محسّن يوفر تسربًا أقل للصوت لتحسين المكالمات والموسيقى والبودكاست - حتى في الأوقات الصاخبة. تضمن لك الميكروفونات الخمسة تجربة تسجيل صوت غامرة بالحياة عندما تقوم بتسجيل مقطع فيديو، لذلك ستتمكن من التقاط الأصوات بأعلى جودة ممكنة سواء أمامك، أو من الجانبين، أو من الخلف.
Ray-Ban Meta
  • شارك وجهة نظرك: هناك كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تستطيع تسجيل الفيديو  بدقة 1080 بكسل لمدة تصل إلى 60 ثانية، لذلك سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أثناء التنزه سيرًا على الأقدام أو تعيش أي تجربة مثيرة للاهتمام، فإنك تستطيع تسجيلها ويمكنك أيضًا مشاركة الصور مباشرة مع الأصدقاء والعائلة من نظارتك من خلال أمر صوتي بسيط "إرسال صورة".

 

  • طاقة أفضل: نظارات Ray-Ban Meta الذكية مدعومة من خلال معالج "كوالكوم" شريحة Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 الجديدة كليًا، والتي تتيح معالجة الصور والفيديو بجودة أعلى مع حوسبة سريعة للغاية. وتأتي النظارات مع علبة شحن أنيقة ومعاد تصميمها بالمقارنة مع الجيل الأول، تستمر الظارة في العمل لمدة 36 ساعة من الاستخدام، وهي أكثر نحافة وأصغر حجمًا من الجيل الأول.
Ray-Ban Meta
  • المظهر الخارجي: تأتي نظارات Ray-Ban Meta الذكية بستايل Wayfarer المعروف لراي بان الذي تعرفه وتحبه بالفعل، بالإضافة إلى تصميم جديد تمامًا لعنوان Headliner للحصول على مظهر retro يشبه موديلات زمان، وكلاهما متوفر باللون الأسود غير اللامع والأسود اللامع، مع  ثلاثة ألوان جديدة للإطارات الشفافة هي الجينز، والأسود ريبل، والكراميل التي تحتفي بالتكنولوجيا الموجودة في الداخل. ومع أكثر من 150 مجموعة مختلفة من الإطارات والعدسات المخصصة على منصة Ray-Ban Remix، يمكنك المزج لجعل النظارات خاصة بك حسب ذائقتك الشخصية على ray-ban.com، كما أنها متوافقة مع العدسات الطبية.
Ray-Ban Meta
  • مقاومة للماء: أصبحت النظارات الذكية الآن مقاومة للماء (IPX4). مع إضافة تحسينات على شاشة اللمس ووجود رموز الأذن التفاعلية حتى تستجيب النظارات بشكل أسرع وأكثر موثوقية لأوامرك.

 

  • البث المباشر بدون استخدام اليدين: يمكنك الآن البث المباشر من النظارات مباشرة إلى حساباتك على  Facebook  أو  Instagram. ويمكنك رؤية التعليقات في جزء المعاينة الخاصة بك، أو النقر المستمر على جانب نظارتك لسماع بصوت عالٍ ما يحدث من تفاعلات مع مجتمعك بينما تعيش اللحظة.
Ray-Ban Meta
  • Meta AI: مدمج مع النظارة Meta AI، مساعد المحادثة المتقدم الخاص بالشركة، مع تحسين الحصول على تجربة بدون استخدام اليدين أثناء التنقل. من خلال قول "Hey Meta"، يمكنك التفاعل مع Meta AI للحصول على اي معلومات ترغب في الوصول إليها وأيضا التحكم في الميزات - فقط باستخدام صوتك. ستتوفر ميزات Meta AI في الولايات المتحدة فقط في النسخة التجريبية عند الإطلاق.
ميتا Ray-Ban Ray-Ban Meta Meta راي بان أكتوبر EssilorLuxottica

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