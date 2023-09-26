مؤسسات إعلامية بريطانية تدين قرار ميتا بالتخلي عن Facebook News

أدانت مؤسسات إعلامية بريطانية قرار شركة ميتا بالتخلص التدريجي من “Facebook News”، وهي علامة تبويب مخصصة في بعض الدول على منصة فيسبوك تسلط الضوء على الأخبار الموثوقة من الصحف.

وفي رسالة إلى رئيس الشؤون العالمية في ميتا، انتقد عدد من ناشري الصحف الشركة لتخليها عن خطة تستهدف تمويل الصحافة المحلية في المملكة المتحدة، بحسب “Arab News”.



وأرسلت شركة “Reach”، وهي واحدة من أكبر ناشري الصحف في المملكة المتحدة، إلى رئيس الشؤون العالمية في ميتا، نيك كليج، رسالة تنتقد فيها التحركات التي وصفوها بأنها "مضرة ماليا" و"تثير قلقا عميقا بشأن الديمقراطية والمجتمع".

وأضافت الرسالة "أن هذه الإجراءات المتعمدة تشكل تهديدًا عاجلاً للديمقراطية من خلال خنق الأخبار الموثوقة، سواء من الناحية المالية لصناعة الإعلام أو من الناحية العملية للجماهير التي اعتادت على الثقة في منصة فيسبوك للحصول على المعلومات".

وقالت ميتا إن المستخدمين لا يأتون إلى فيسبوك للحصول على الأخبار والمحتوى السياسي. كما كانت الشركة في الآونة الأخيرة قد حولت تركيزها بشكل متزايد إلى مقاطع الفيديو القصيرة وغيرها من خدمات التكنولوجيا الجديدة.

وبررت ميتا قرارها : "تشكل الأخبار أقل من 3 % مما يراه الناس حول العالم في موجزهم على فيسبوك، لذا فإن اكتشاف الأخبار يعد جزءًا صغيرًا من تجربة فيسبوك بالنسبة للغالبية العظمى من الناس".

وكانت ميتا قد أعلنت هذا الشهر أنها تخطط لإيقاف Facebook News في أوائل ديسمبر في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كجزء من الجهد المستمر لمواءمة استثماراتها بشكل أفضل مع منتجاتها وخدماتها.