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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوة بسيطة .. إزاي تحظر إشعارات الاشتراك في قنوات Instagram

انستجرام
انستجرام

خلال الآونة الأخيرة عانى مستخدمي تطبيق تبادل الصور والفيديو "انستجرام" Instagram، التابع للشركة الأم “ميتا” Meta من الإشعارات الكثيرة لقنوات البث الجديدة التي تطالبهم بالإشتراك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالشكاوى خلال الـ 48 ساعة الماضية منذ أن أطلقت Meta أداة إنشاء المحتوى الجديدة في المملكة المتحدة.

انستجرام

يعد مارك زوكربيرج وستيفن بارتليت وشاكيرا من بين عدد لا يعد ولا يحصى من المشاهير الذين يستخدمون "قنوات البث" الجديدة كوسيلة غير رسمية لإطلاع متابعيهم على أخبار حصرية لهم، لا يشاركونها عبر الستوريز أو المنشورات

لكن هذه الميزة ولدت الكثير من الإشعارات لدرجة أن بعض مستخدمي Instagram اعتقدوا في البداية أنهم مستهدفون من قبل برامج البريد العشوائي، إذا كنت من هؤلاء المنزعجين من الإشعارات الكثيرة والمبالغ فيها، لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لتخليصك من هذا الصداع ، إليك الطريقة في السطور التالية

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  • افتح  تطبيق Instagram
  • اضغط على الخطوط الثلاثة المستقيمة في الزاوية اليمنى العليا
  • اختر  زر "الإعدادات والخصوصية" Settings and privacy
  • اضغط على "الرسائل والمكالمات" Messages and calls
  • قم بالتمرير لأسفل إلى دعوات وإشعارات قناة البث Broadcast Channel invitations and notifications
  • اضغط على "إيقاف" لكليهما/إما

عادةً ما يرسل صناع المحتوى دعوات إلى قائمة متابعيهم بأكملها، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى صفحات قنواتهم.

Instagram انستجرام ميتا Meta المملكة المتحدة

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