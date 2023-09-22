بخطوة بسيطة .. إزاي تحظر إشعارات الاشتراك في قنوات Instagram

خلال الآونة الأخيرة عانى مستخدمي تطبيق تبادل الصور والفيديو "انستجرام" Instagram، التابع للشركة الأم “ميتا” Meta من الإشعارات الكثيرة لقنوات البث الجديدة التي تطالبهم بالإشتراك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالشكاوى خلال الـ 48 ساعة الماضية منذ أن أطلقت Meta أداة إنشاء المحتوى الجديدة في المملكة المتحدة.

انستجرام

يعد مارك زوكربيرج وستيفن بارتليت وشاكيرا من بين عدد لا يعد ولا يحصى من المشاهير الذين يستخدمون "قنوات البث" الجديدة كوسيلة غير رسمية لإطلاع متابعيهم على أخبار حصرية لهم، لا يشاركونها عبر الستوريز أو المنشورات

لكن هذه الميزة ولدت الكثير من الإشعارات لدرجة أن بعض مستخدمي Instagram اعتقدوا في البداية أنهم مستهدفون من قبل برامج البريد العشوائي، إذا كنت من هؤلاء المنزعجين من الإشعارات الكثيرة والمبالغ فيها، لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لتخليصك من هذا الصداع ، إليك الطريقة في السطور التالية

افتح تطبيق Instagram

اضغط على الخطوط الثلاثة المستقيمة في الزاوية اليمنى العليا

اختر زر "الإعدادات والخصوصية" Settings and privacy

اضغط على "الرسائل والمكالمات" Messages and calls

قم بالتمرير لأسفل إلى دعوات وإشعارات قناة البث Broadcast Channel invitations and notifications

اضغط على "إيقاف" لكليهما/إما

عادةً ما يرسل صناع المحتوى دعوات إلى قائمة متابعيهم بأكملها، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى صفحات قنواتهم.