أنا كويسة بس مهيسة.. آمال ماهر تعود للغناء

شوقت الفنانة آمال ماهر جمهورها، لعمل فني جديد، عبر حسابها بموقع إنستجرام.

ونشرت آمال ماهر مقطع فيديو لجزء من الأغنية الجديدة، حيث قالت: "أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة".

وفجرت الإعلامية مفيدة شيحة مفاجأة صادمة بشأن الفنانة آمال ماهر، في واحد من الأخبار الصادمة لقطاع كبير من محبي وعشاق الفنانة أمال ماهر، إذ قالت إن الأخيرة تخضع لعملية جراحية في إحدى المستشفيات في الوقت الحالي، "إحنا منعرفش عنها أي حاجة، ونتمنى أن يتم التواصل معاها عشان نطمن عليها".

برنامج الستات ينتقد نقابة الموسيقيين بسبب آمال ماهر

وأضافت "شيحة"، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "نتمنى نقابة الموسيقيين يتم التواصل مع الفنانة عشان نطمن عليها، عشان مفيش حد يعرف عنها حاجة في الوقت الحالي".

من جانبها قالت سهير جودة، إن نقابة الموسيقيين لديها أزمة في التواصل مع الفنانين، وظهر ذلك من خلال فشل التواصل مع الفنان إيمان البحر درويش، "لا عرفوا يتواصلوا مع آمال ماهر، ولا يتواصلوا مع إيمان البحر درويش، إزاي النقابة مش بتعرف تتواصل مع أعضائها".

وأشارت إلى أن نقابة المهن التمثيلية تهتم بهذا الملف بشكل كبير، ويجب أن يكون هناك مثل هذا الدور في نقابة الموسيقيين، "يعني إيه النقابة مش عارفة توصل لآمال ماهر".

وأتمت تصريحاتها: "ان شاء الله آمال ماهر تكون بخير، ولازم يكون فيه قنوات تواصل مستمرة مع أعضاء النقابة، والاطمئنان على أمال ماهر أمر مهم جدا".

https://www.instagram.com/reel/Cxda846sU_f/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==