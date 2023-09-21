إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية جيب أنيقة باللون البيج، ونسقت معها توب أنيق باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا يوسف