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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس رياضية.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها | شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية. 

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وظهرت ياسمين عز، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عز، في المكياج على وضع لمسات بسيطة وناعمة تكشف عن جمالها ملامحها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية وناعمة تكشف جمالها. 

وإليكم صور ياسمين عز 

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