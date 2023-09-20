مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت كارمن سليمان، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارمن سليمان، في المكياج على الالوان الجريئة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارمن سليمان، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور كارمن سليمان