إجراء حاسم.. تطبيق واتساب يلغي "مخطط روسيا" الجديد

ذكرت صحيفة “موسكو تايمز” الروسية، نقلاً عن متحدث باسم شركة ميتا، أن المستخدمين الروس لبرنامج “واتساب” الخاص بشركة “ميتا” لن يحصلوا على إمكانية الوصول إلى ميزة جديدة تسمح لهم بإنشاء قنوات إعلامية وعرضها.

وقال المتحدث: “لن يكون المنتج متاحًا للمستخدمين داخل روسيا في أي وقت قريب”، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق الميزة في إجمالي 150 دولة.

وفي منشور مدونة في يونيو، وصف واتساب “القنوات” بأنها “أداة بث أحادية الاتجاه للمسؤولين لإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي” إلى متابعيهم.

وقد دعت المنصة المشاهير والفرق الرياضية والفنانين والمبدعين وقادة الفكر للاستفادة من الميزة الجديدة.

وفقًا لصحيفة موسكو تايمز، قررت ميتا إلغاء الميزة في روسيا لتجنب حظرها في البلاد، كما حدث مع فيسبوك وإنستجرام.

وتم حظر كلا التطبيقين بعد أن تم تصنيف ميتا كمنظمة متطرفة للسماح بخطاب الكراهية ضد المواطنين الروس وتوزيع ما اعتبرته موسكو معلومات كاذبة حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي ذلك الوقت، استثنى المشرعون تطبيق واتساب، بحجة أن برنامج المراسلة هو وسيلة اتصال وليس نشر المعلومات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هددت هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية، روسكومنادزور، ومجلس الدوما بإعادة النظر في الاستثناء إذا قام التطبيق بتوسيع وظائفه ليصبح أكثر من مجرد منصة رسائل بسيطة.