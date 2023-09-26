روسيا تعلن تفعيل الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة القرم

قالت وكالة تاس الروسية، إنه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن العمليات الهجومية مستمرة في اتجاهي ميليتوبول وباخموت.

جاء في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن الجيش الروسي أطلق 16 صاروخًا ونفذ 72 غارة جوية، وشن 65 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية أو على أهداف مدنية داخل الأراضي الأوكرانية.

وذكر البيان تعرض حوالي 150 بلدة للقصف في كل من سومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وأشار الجيش الأوكراني إلى صد هجمات للقوات الروسية في منطقة كليشيفكا قرب باخموت في منطقة دونيتسك، حيث حاول الجيش الروسي استعادة الموقع التي فقدها خلال الأسابيع الماضية.وفي اتجاه أفدييفكا ومنطقة شمال دونيتسك، صدت قوات الدفاع الأوكراني هجمات روسية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذ الجيش الأوكراني 11 غارة جوية على مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وذكرت البيان وقوع قرابة 25 اشباك مسلح على طول خط الجبهة.