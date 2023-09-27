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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد التحديث الأخير.. اعرف إزاي تشغل 4 حسابات فيسبوك بحساب واحد

فيسبوك
فيسبوك

مع التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك Facebook، كشفت شركة "ميتا" Meta عن ميزة جديدة مبتكرة، من شأنها أن تتيح لمستخدمي الشبكة الاجتماعية الأشهر في العالم إنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة ضمن حساب واحد.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatvnews"، تتيح ميزة فيسبوك الجديدة للأشخاص إنشاء ما يصل إلى 4 ملفات تعريف إضافية، كل منها له هويته المميزة؛ مما يوفر تمثيلا أكثر دقة لاهتماماتهم أو مجتمعاتهم أو شخصياتهم.

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كيفية إنشاء حسابات متعددة على فيسبوك 

ووفقا لشركة "ميتا"، سيحتفظ كل ملف من هذه الملفات الشخصية بقائمة الأصدقاء المستقلة وخلاصة اليوميات، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة للتعامل مع دوائر مختلفة بطريقة أكثر تخصيصا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين متابعة مجموعات وصفحات مختلفة مع كل ملف من ملفاتهم الشخصية، مما يزيد من تخصيص تجربتهم عبر الإنترنت.

ومن المهم ملاحظة أن الملف الشخصي الأساسي على فيسبوك، والذي يتم إنشاؤه عند إنشاء الحساب الأولي، يظل إلزاميا ولا يمكن حذفه بشكل مستقل، الطريقة الوحيدة لإزالته هي حذف حساب فيسبوك بالكامل.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بسهولة إلى ملفاتهم الشخصية المختلفة باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الحالية الخاصة بهم، فعند تسجيل الدخول، سيصلون في البداية إلى ملفهم الشخصي الرئيسي ويمكنهم بعد ذلك التبديل بسهولة إلى ملفهم الشخصي الإضافي المطلوب.

لإنشاء ملف تعريف إضافي، يمكن للمستخدمين اتباع التعليمات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك باستخدام بيانات الاعتماد الحالية الخاصة بك.

2. انقر على زر القائمة الموجود في الزاوية اليمنى العليا من واجهة المستخدم الرئيسية على فيسبوك.

3. ضمن خيارات القائمة، حدد “إنشاء ملف تعريف آخر” أو “إنشاء ملف تعريف على فيسبوك” بجوار اسم ملفك الشخصي.

4. انقر على “البدء” لبدء عملية إنشاء الملف الشخصي.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء ملف تعريف جديد، بما في ذلك تحديد اسم ملف التعريف واسم المستخدم، مما يضمن الامتثال لمعايير مجتمع فيسبوك.

6. إذا كنت ترغب في إنشاء المزيد من الملفات الشخصية الإضافية، فما عليك سوى تكرار الخطوات السابقة.

 إنشاء حسابات متعددة على فيسبوك

وأوضحت “ميتا” أن جميع الملفات الشخصية- بما في ذلك الملفات الإضافية- تخضع لمعايير المجتمع الخاصة بـ فيسبوك وقد تؤثر الانتهاكات من أي من الملفات الشخصية على حساب فيسبوك بأكمله، من الضروري استخدام هذه الملفات الشخصية بشكل مسؤول ووفقا لإرشادات فيسبوك.

ومن خلال اعتماد هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين إدارة ملفات تعريف متعددة بسلاسة داخل حساباتهم على فيسبوك، وتخصيص تواجدهم عبر الإنترنت ليناسب جوانب مختلفة من اهتماماتهم وارتباطاتهم.

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