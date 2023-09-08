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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نسيت فيسبوك مفتوح على جهاز.. إزاي تعمل logout وانت بعيد

Facebook
Facebook

يعد تطبيق  فيسبوك  من شركة "ميتا" Meta أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي و الأكثر شعبية واستخدامًا. إنه المكان الذي يمكنك من خلاله البقاء على اتصال مع عائلتك واصدقائك ومعارفك ومعرفة كل ما يدور في مجتمعك، ومواكبة الترندات وما يحدث على الساحة، ورؤية ما يحدث.

أصبحنا في العصر الحالي نقضي معظم وقتنا على هواتفنا الذكية، وبالتالي تطبيقات الشبكات الاجتماعية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يومنا ولحسن الحظ هناك العديد من الميزات الفريدة التي يقدمها فيسبوك والتي لا يعرفها الكثير من المستخدمين وبالتالي لا يستخدمونها.

Facebook 

من أهم وسائل الأمان التي يتيحها موقع "فيسبوك" هو قدرتك على تسجيل الخروج من جهاز ليس في متناول يديك، على سبيل المثال تخيل أنك سجلت دخول على فيسبوك من خلال كمبيوتر اعمل ونسيت أن تسجل خروج وتركت الحساب مفتوح على الجهاز،  يمكن لهذا النسيان أن يسبب لك الكثير من المشاكل ويعرض معلوماتك الشخصية للخطر. إليك في السطور التالية الطريقة لتسجيل خروج من جهاز ليس في متناول يديك.

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إذا نسيت عدة مرات تسجيل الخروج من حسابك على Facebook من أجهزة غريبة عليك، قد يكون هذا خطيرًا جدًا بالنسبة خاصة وأن في الوقت الحاضر اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أمر طبيعي ولكن بهذه الحيلة البسيطة لا يزال بإمكانك تسجيل الخروج من فيسبوك من موقع آخر إذا نسيت ذلك.

انتقل إلى أمان فيسبوك Facebook Security

اختر المكان الذي قمت بتسجيل الدخول فيه

لإغلاق حسابك من هذا المكان فقط انقر فوق "إنهاء النشاط" End Activity

إذا رأيت جهازًا أو موقعًا غير معروف، كرر نفس الأمر وسجل الخروج عن بعد

فيسبوك logout ميتا Meta Facebook

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