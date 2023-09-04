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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تطلق نسخة "بريميوم" من فيسبوك وانستجرام بلا إعلانات

Meta
Meta

تتردد شائعات قوية مفادها أن شركة "ميتا" Meta الأمريكية تستعد لإصدارات تجريبية خالية من الإعلانات لكل من فيسبوك  Facebook  و  Instagram  انستجرام  وسوف تطرحها قريبا في الاتحاد الأوروبي. 

ووفقا لتقرير من موقع techspot التقني، مصادر مطلعة من داخل "ميتا" قامت بتسريب خطة الشركة التي تخطط خلال المرحلة القادمة لتقديم نسخة "بريميوم" أو ممتازة من منات "فيسبوك و "انستجرام" مقابل اشتراك شهري يضمن لك تصفح خال من الإعلانات والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين.

Meta 

قالت ثلاثة مصادر رفضت ذكر اسمها، على علم بالأمر لصحيفة نيويورك تايمز أن شركة Meta ستطرح قريبًا خطط الاشتراك في النسخ المميزة لمستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي.

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حتى الآن أسعار الاشتراكات غير متاحة لوسائل الإعلام ولكنها ستسمح للمستخدمين الذين يدفعون بالحفاظ على سرية بياناتهم وسيكون هناك طبقة حماية إضافية على حساباتهم، وتأتي هذه الخطوة استجابة لقوانين وسياسات الخصوصية التي تم سنها مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف ضبط وسائل التواصل الاجتماعي. 

تأمل ميتا أن يكون تقديم نسخة مدفوعة للأوروبيين كافيا لإبعاد المسؤولين عن توجيه اتهامات لها، ومع ذلك، سيظل المنظمون ومسؤولي الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى الإصدارات العادية المليئة بالإعلانات على أنها تدخلية للغاية و تنتهك خصوصية المستخدم.

فيسبوك انستجرام Instagram Facebook Meta

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