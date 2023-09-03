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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل ذهب مع الريح؟.. المستثمرون في ميتافيرس يتكبدون خسائر بنحو 99%

المستثمرون في ميتافيرس
المستثمرون في ميتافيرس يتكبدون خسائر بنحو 99%

 قدرت شركة Meta "ميتا" في شهر مايو العام الماضي أن الاستثمارات الخاصة بمشروع الواقع الافتراضي ميتافيرس Metaverse ستتجاوز 3 تريليونات دولار، وقال حينها نيك كليج ، رئيس الشؤون العالمية في الشركة ميتا إن المشروع "لن يتم بناؤه أو تشغيله أو إدارته من قبل شركة أو مؤسسة واحدة، وسوف يتطلب الأمر مجموعة من الشركات الكبيرة والصغيرة ، والمجتمع المدني ، والقطاع العام ، والملايين من المبدعين. 

 

وفي الوقت الحالي، يُظهر سوق ميتافيرس انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار عبر مختلف الأصول الرقمية والعقارات الافتراضية، وقد دفع هذا الانكماش العديد  إلى التساؤل عما إذا كان الركود الأخير مجرد تصحيح للسوق، أو نذير لتحولات أكثر دراماتيكية في المستقبل. 

وعلى مدار العامين الماضيين، وكان قد تم الترحيب بـ ميتافيرس على أنه "الأفق الجديد" في التطور التكنولوجي وفرصة استثمارية مربحة، إلا أنه في الوقت الحالي يبحر عبر المياه المضطربة، مما يثير المناقشات بين المستثمرين والمطورين والمحللين حول الاستدامة والآفاق طويلة المدى لهذه الأكوان الرقمية. 

وبحسب تقرير من Cryptopolitan يسجل مستثمرو ميتافيرس خسائر فادحة. وفي نوفمبر عام 2021، في ذروة ازدهار سوق العملات المشفرة، بلغت القيمة السوقية المجمعة لمشاريع ميتافيرس  ذروتها عند 16 مليار دولار. إلا أنه حاليا مستثمرو ميتافيرس قد تجازوت خسائرهم 98% . 

وفي ذروة السوق في نوفمبر 2021، سيطر ميتافيرس و GameFi و Play-to-Earn على مساحة التشفير، وبعد أقل من عامين، يقوم غالبية المستثمرين الذين اشتروا “بدعة” ميتافيرس حاليًا بحساب خسائرهم.

واعتبارًا من سبتمبر 2023، انخفضت القيمة الإجمالية لرموز ميتافيرس الأربعة SAND وAXS وENJ وMANA إلى 0.12% بقيمة 1.23 مليار دولار، ويعد هذا انخفاضًا مذهلاً بنسبة 92٪ عن القيمة السوقية لشهر نوفمبر 2021 البالغة 16 مليار دولار. 

وفقا للتقرير فإن أولئك الذين صدقوا هستيريا ميتافيرس لعام 2021، يحسبون بالفعل خسائرهم حاليا ، على الرغم من أن اللعبة قد لا تنتهي بعد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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