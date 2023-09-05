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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف تفاصيل العثور على موظف بالمعاش ميتا بمنزله فى قليوب

جثة
جثة

كشفت تحريات المباحث القليوبية تفاصيل العثور على موظف بالمعاش ميتا داخل منزله بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين أن المتوفى مقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته وكان يعاني مرضا مزمنا وجرى نقله لمستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى. 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة بلقس دائرة المركز. 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "أشرف م ب" 60 سنة، بالمعاش ويرتدى كامل ملابسه وتم العثور على جميع متعلقاته كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وتبين أن الجثة فى حالة انتفاخ وانتشار رائحة تعفن على الفور جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وبسؤال جيران المتوفى ونجله أكدوا أن المتوفى كان يقيم بمفرده بالشقة محل سكنه خاصة بعد أن انفصل عن زوجته كما أنه كان يعانى من مرض مزمن، ونفوا وجود شبهة جنائية فى وفاته.

قليوب مركز شرطة قليوب القليوبية تحريات المباحث القليوبية مدير أمن القليوبية

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