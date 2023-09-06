بأدوات رقابة جديدة.. ميتا تتيح للآباء حماية أبنائهم على إنستجرام وماسنجر

تقدم شركة "ميتا" Meta، باستمرار المزيد من الوسائل والأدوات من أجل حماية المستخدمين على منصاتها المختلفة، لذا قررت مؤخرا منح المراهقين وأولياء الأمور المزيد من الوسائل لإدارة وقتهم على تطبيقاتها.

وفي بيان لها، أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق أدوات جديدة لدعم المراهقين والعائلات لتسهيل إدارة الوقت الذي يقضونه على تطبيقاتها، وقالت عملاقة التواصل إنها أنها ميزة الإشراف الأبوي إلى تطبيق ماسنجر Messenger، حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة الوقت الذي يقضيه المراهقون على ماسنجر، ومن هم الأشخاص الذين يتفاعلون معهم على التطبيق.

وذكرت شركة "ميتا" أنها تقدم أدوات جديدة للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها في المراسلات الخاصة على إنستجرام وMessenger، مم بينها إطلاق الوضع الهادئ على إنستجرام على مستوى العالم، وحث المراهقين على وضع حدود زمنية على فيسبوك، ومنح أولياء الأمور المزيد من الوسائل للإشراف على أبنائهم المراهقين على إنستجرام.

أدوات الإشراف الأبوي على Messenger

أوضحت "ميتا"، أن أدوات الإشراف الأبوي على Messenger تتيح لأولياء الأمور الوصول إلى أدوات وموارد الإشراف على Messenger التي ابتكرها كبار الخبراء لدعم أبنائهم المراهقين عبر مركز العائلة في ميتا.



وأشارت "ميتا" إلى أن هذه الأدوات تم إطلاقها في البداية بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في يونيو كجزء من إعلان أوسع عن وسائل جديدة لمساعدة المراهقين على إدارة وقتهم على تطبيقاتها، كما أنها أصبحت متوفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع خطط للتوسع في المزيد من البلدان حول العالم في الأشهر المقبلة.

وتتيح هذه الأدوات لأولياء الأمور معرفة كيفية استخدام المراهقين لتطبيق Messenger، بدءا من مقدار الوقت الذي يقضونه في المراسلة وحتى توفير معلومات حول إعدادات الرسائل الخاصة بالمراهقين، وتشير "ميتا" إلى أن هذه الأدوات لا تسمح لأولياء الأمور بقراءة رسائل المراهقين.

وأكدت "ميتا" على أن هذه الأدوات سيتم إتاحتها بشكل أوسع على مدار العام المقبل، إلى جانب المزيد من الخصائص إلى الإشراف الأبوي على Messenger حتى يتمكن أولياء الأمور من مساعدة أبنائهم المراهقين على إدارة وقتهم وتفاعلاتهم بشكل أفضل، مع الحفاظ على خصوصيتهم، حيث تعمل هذه الأدوات في كل من الدردشات غير المشفرة والمشفرة تشفيراً تاماً بين الطرفين.

ووفقا اـ "ميتا"، يعد هذا التحديث جزءا من عمل المنصة المستمر لتأسيس مركز العائلة كمقر مركزي واحد حيث يمكن لأولياء الأمور والأوصياء العثور على الموارد والأدوات للمساعدة في إدارة تجارب المراهقين عبر تقنيات ميتا، وتعزيز الحوار بين أولياء الأمور والمراهقين حول حياتهم على الإنترنت.

أدوات الإشراف الأبوي على Messenger

اختبار خصائص خصوصية المراسلة الجديدة

وعن اختبار خصائص خصوصية المراسلة الجديدة، قالت "ميتا" إنها تريد حماية الأشخاص من التفاعلات غير المرغوب فيها في الرسائل الخاصة على إنستجرام، وهذه الحماية مهمة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمراهقين.

وأشارت "ميتا" إلى أنها تقوم بعرض إشعارات الأمان عندما يرسل البالغون الذين أظهروا سلوكاً مريباً رسالة إلى المراهقين، كما أنها تقيد قدرة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 19 عاماً من إرسال رسائل خاصة إلى المراهقين الذين لا يتابعونهم، كما تختبر الشركة حاليا خصائص إضافية للحد من كيفية تفاعل الأشخاص مع الآخرين الذين لا يتابعونهم ومراسلتهم.

وقالت "ميتا" إنه قبل أن يتمكن أحد من مراسلة شخص لا يتابعهم، يجب عليهم الآن إرسال دعوة للحصول على إذن للاتصال. يمكن للأشخاص إرسال دعوة واحدة فقط في كل مرة ولا يمكنهم إرسال المزيد حتى يقبل المستلم الدعوة للاتصال.

وأضافت الشركة الأمريكية، أنها ستقصر دعوات المراسلة هذه على الرسائل النصية فقط، حتى لا يتمكن الأشخاص من إرسال أي صور أو مقاطع فيديو أو رسائل صوتية أو إجراء مكالمات، حتى يقبل المستلم الدعوة للدردشة، تعني هذه التغييرات أن الأشخاص لن يتلقوا صوراً أو مقاطع فيديو أو أنواعاً أخرى من الوسائط غير المرغوب فيها من الأشخاص الذين لا يتابعونهم.

حثّ المراهقين على إدارة وقتهم على فيسبوك وإنستجرام

وقالت "ميتا"، إنها تريد أن يشعر المراهقون بالرضا عن الوقت الذي يقضونه على تطبيقاتها، ولهذا السبب أنشأت خصائص مثل "خذ استراحة" على إنستجرام، وسيرى المراهقون أيضا إشعاراً عندما يقضون 20 دقيقة على فيسبوك، مما يدفعهم إلى قضاء بعض الوقت بعيداً عن التطبيق ووضع حدود زمنية يومية لاستخدام المنصة، كما قالت إنها سستكشف أيضا إمكانية وضع تنبيه جديد على إنستجرام يقترح على المراهقين إغلاق التطبيق إذا كانوا يطالعون الـReels في الليل.

وأضحت "ميتا" إنها قدمت في يناير الماضي، الوضع الهادئ على إنستجرام، وهي ميزة جديدة لمساعدة الأشخاص على التركيز وتشجيعهم على وضع حدود مع أصدقائهم ومتابعيهم، على سبيل المثال، عند تشغيل "الوضع الهادئ"، لن تتلقى أي إشعارات، وستتغير حالة نشاط ملفك الشخصي لإعلام الأشخاص بأنك في "الوضع الهادئ"، وسترسل الشركة ردا تلقائيا عندما يرسل شخص ما رسالة مباشرة إلى أحد المستخدمين، وأنها بصدد إتاحة الوضع الهادئ لجميع مستخدمي إنستجرام على مستوى العالم خللال الأسابيع المقبلة.

خصائص إضافية للإشراف الأبوي على إنستجرام

وقالت "ميتا" إنها إضافت المزيد من الأدوات إلى الإشراف الأبوي على إنستجرام لمنح أولياء الأمور مزيداً من الاطلاع على تجارب المراهقين بالتطبيق ولحث المراهقين على إجراء محادثات مع والديهم عبر إشعارات جديدة.

وتتضمن هذه التحديثات، وصول إشعار جديد للمراهقين بعد حظر شخص ما، يشجع الإشعار المراهقين على إضافة والديهم للإشراف على حساب إنستجرام الخاص بهم كطبقة إضافية من الدعم، من خلال هذا الإشعار.

وبالإضافة إلى معرفة الحسابات التي يتابعها المراهق والحسابات التي تتابعه، سيتمكن أولياء الأمور الآن من معرفة عدد الأصدقاء المشتركين بين حساب المراهق وبين تلك الحسابات، وسيساعد هذا أولياء الأمور على إدراك مدى معرفة المراهقين بأصحاب بهذه الحسابات، ويساعد في إجراء حوار خارج الإنترنت حول هذه الاتصالات، إلى جانل منح المزيد من الوسائل لأولياء الأمور لتخصيص إشعارات الإشراف الأبوي على إنستجرام التي يرغبون في تلقيها وعدد مرات تلقيها.