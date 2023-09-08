ازاي تفك ربط حساب Instagram عن Facebook

تعمل شركة "ميتا" على توحيد نظامها البيئي بين تطبيقاتها المختلفة، لتكون في تناغم، لذلك تجد أن فيسبوك يعمل جنبا إلى جنب مع انستجرام، عندما تنشر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات، تجد رسالة إذا كنت تحب نشرها على فيسبوك أيضا، كما أن هناك خاصية الترابط بين الحسابين.

هل تريد فصل حسابك على فيسبوك عن انستجرام؟ سواء كنت تريد الحفاظ على هويات منفصلة ومتميزة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسعى إلى مزيد من التحكم في خصوصية كل حساب على حدى وفي المعلومات المتاحة عليه، فإن فك ربط هذه الحسابات يعد مهمة سهلة.

من خلال استخدام تطبيقات انستجرام وفيسبوك ، يمكنك تحقيق فك الترابط بينهما بسهولة، في السطور التالية، هناك عدة خطوات بالصور تسهل عليك عملية إلغاء ربط فيسبوك عن انستجرام، مما يتيح لك إمكانية الإشراف على ملفاتك الشخصية بشكل مستقل.

كيفية إلغاء ربط "انستجرام" من تطبيق "فيسبوك"

يعد إلغاء ربط انستجرام باستخدام تطبيق فيسبوك عملية سهلة جدا تتطلب بضع خطوات بسيطة وإليك الطريقة

اضغط على القائمة Menu ذات الثلاثة أشرطة.

انقر على الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy > الإعدادات Settings

قم بالتمرير ثم اضغط على مركز الحسابات Accounts Center > اضغط على الحسابات Accounts.

اختر الحساب الذي ترغب في حذفه، ثم انقر فوق Remove.

بمجرد ظهور التأكيد، اضغط على "متابعة" Continue. إذا كانت الحسابات تشترك في كلمة مرور واحدة، فيجب عليك تغيير كلمة المرور.

فصل الحسابات من خلال "انستجرام":

في البداية وقبل أي شيء، لإلغاء ربط انستجرام مع "فيسبوك" تأكد من تحويل صفحة Instagram الخاصة بنشاطك التجاري أي البيزنس إلى صفحة شخصية أولاً.

ابدأ بفتح تطبيق انستجرام على جهازك.

انقر على أيقونة ملفك الشخصي الموجودة في الركن الأيمن السفلي.

سترى رمز القائمة (ثلاثة خطوط أفقية) في الزاوية العلوية اليمنى. اضغط عليها.

من الخيارات التي تظهر، حدد "الإعدادات".

قم بالتمرير لأسفل في قائمة الإعدادات وابحث عن "مركز الحسابات"Accounts Center . اضغط عليها.

داخل مركز الحسابات، اختر "الحسابات" Accounts

ابحث عن حساب انستجرام المحدد الذي ترغب في فصله عن Facebook وحدده.

ستجد خيار "إزالة" Remove متاحًا. اضغط عليه