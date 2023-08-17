خبير تكنولوجي: "ميتا" تحاول جذب أكبر عدد من المستخدمين لمنصاتها

أكد المهندس بلال الحفناوي الخبير التكنولوجي، أن العالم تحول من مرحلة سباق التسلح العسكري بين الدول إلى مرحلة السباق التقني بين الشركات، وذلك خلال تعليقه على الدعوة إلى نزال بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.

خبير تكنولوجي: الحروب أصبحت تقنية بين الشركات

وأضاف "الحفناوي"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحروب أصبحت تقنية بين الشركات من أجل الاستحواذ على حصص أكبر من السوق والحصول على أكبر عدد من مستخدمي المنصات.

وتابع، أن السوق أصبح يشهد عددا كبيرا من المنصات الاجتماعية في السوق، حيث تحاول ميتا جذب أكبر عدد من المشتركين في هذه المنصات، حيث تستهدف فيسبوك وواتس وانستجرام فئات معينة من الناس، كما أدخلت التطورات التقنية حول العالم Reels التي تستهدف تيك توك وStories التي تستهدف سناب شات.

وأكد، أن شركة ميتا تحاول الاستحواذ على حصة أكبر من السوق، فأصبح هناك ما يشبه حرب بين مارك وإيلون ماسك، لافتًا إلى أن مارك من الشخصيات التي تحب التقليد والاستحواذ وأخذ أفكار الآخرين وتطبيقها في شركته، حيث أطلق تطبيق ثريدز المنافس لتطبيق إكس معولا في ذلك على وجود قاعدة كبيرة لمستخدمي إنستجرام، ولكن هناك تحديات ونواقص في البداية، فالوسوم لم تكن موجودة في ثريدز بالبداية وجرى وضعها واستخدامها.