محلل سياسي: توقيت نزال إيلون ماسك وزوكربيرج يرجع إلى أهداف تسويقية

أكد الدكتور توفيق حميد الكاتب والمحلل السياسي، أن الدعوة إلى نزال بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج لها دوافع أخرى غير الصورة السطحية التي تظهر للجميع بأنها موضوع طريف وبأنهما سيلتقيان في قفص من أجل النزال.

محلل سياسي: يوجد دوافع عميقة وراء نزال إيلون ماسك ومارك

وأضاف "حميد"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية": "أشخاص على هذا المستوى لا يدعون إلى مثل هذا الحدث لمجرد لقطة طريفة، فهناك دوافع عميقة وراء هذا الأمر".

وتابع: "إيلون ماسك وزوكربيرج يقومان بعمل دعاية مجانية وهناك أهداف تسويقية، ورغم أنهما لم يكونا في حاجة إلى الدعاية لأنهما كانا يتنافسان مع بعضهما دون منافسة من طرف آخر، إلا أن تطبيق تيك توك بدأ يأخذ حيزا مخيفا وقويا في المنافسة، كما أن احتمالية العالم متعدد الأقطاب ترعب كثيرين في الولايات المتحدة والشركات الكبرى، يعني أن هناك جانب سياسية لهذه الدعوة".

وأكد، أن حدوث العالم متعدد الأقطاب يؤدي إلى ظهور منافسين جدد يحتاجون إلى دعاية أكبر من أي شركة أخرى، ومن ثم، فإن مارك وماسك قاما بعمل حركة ذكية جدا جعلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عنهم في العالم، وبالتالي، فقد أحرزا نقطة مهمة جدا للسيطرة على عقول الناس.