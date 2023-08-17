عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في الشؤون الدولية: حسم الصراعات بالنزال يعيد ماسك وزوكربيرج للعصور الوسطى

إيلون ماسك ومارك
إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

قال الدكتور أسامة السعيد باحث في الشؤون الدولية، إنّ الدعوة إلى نزال بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من الأمور التي تبدو غريبة في النظر إلى السياق الذي يتم الحديث فيه، كما أنه يعيد الطرفين للعصور الوسطى.

 

أسامة السعيد: الدعوة إلى الصراع رسالة سلبية

وأضاف "السعيد"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن شركات تمثل ذروة التكنولوجيا والحداثة التي وصل إليها العالم الغربي في السنوات الماضية، ولكن للأسف يبدو أن فكرة حسم الصراعات والمنافسة عبر القتال الشخصي لا تزال حاضرة في الذهنية الأمريكية والذهنية الغربية".

وتابع، أنه ربما يُرَد الأمر إلى العصور الوسطى عندما كان المتصارعون ومن يختلفون في الرأي ويتنافسون على أمر ما يحسمون الخلاف عبر النزال أو المبارزة بالسيوف وينهي طرف حياة الطرف الآخر. 

وأكد، أن الدعوة إلى الصراع رسالة سلبية للغاية تكشف أن عقلية الـ"كاو بوي" لا تزال راسخة في العقلية الأمريكية رغم مسار الحداثة والتقدم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون هذا النزال عبر التبرع لأعمال إنسانية وخيرية أو لصالح التقدم العلمي ودعم أبحاث ودراسات لتطوير مجالات تحتاج البشرية إليها أكثر من نزال في قفص بين رجلين يتنافسان.

أسامة السعيد احث في الشؤون الدولية إيلون ماسك مارك زوكربيرج مارينا المصري قناة القاهرة الإخبارية برنامج مطروح للنقاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

ترشيحاتنا

بكين تبني مدرج عسكري في بحر الصين الجنوبي|شاهد

بموافقة أمريكية.. إسرائيل تبيع منظومة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار لألمانيا |فيديو

لوكاشينكو يعلن شرط مشاركة بيلاروس في الحرب بـ أوكرانيا

تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

التعليم: نعمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ