باحث في الشؤون الدولية: حسم الصراعات بالنزال يعيد ماسك وزوكربيرج للعصور الوسطى

قال الدكتور أسامة السعيد باحث في الشؤون الدولية، إنّ الدعوة إلى نزال بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من الأمور التي تبدو غريبة في النظر إلى السياق الذي يتم الحديث فيه، كما أنه يعيد الطرفين للعصور الوسطى.

أسامة السعيد: الدعوة إلى الصراع رسالة سلبية

وأضاف "السعيد"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن شركات تمثل ذروة التكنولوجيا والحداثة التي وصل إليها العالم الغربي في السنوات الماضية، ولكن للأسف يبدو أن فكرة حسم الصراعات والمنافسة عبر القتال الشخصي لا تزال حاضرة في الذهنية الأمريكية والذهنية الغربية".

وتابع، أنه ربما يُرَد الأمر إلى العصور الوسطى عندما كان المتصارعون ومن يختلفون في الرأي ويتنافسون على أمر ما يحسمون الخلاف عبر النزال أو المبارزة بالسيوف وينهي طرف حياة الطرف الآخر.

وأكد، أن الدعوة إلى الصراع رسالة سلبية للغاية تكشف أن عقلية الـ"كاو بوي" لا تزال راسخة في العقلية الأمريكية رغم مسار الحداثة والتقدم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون هذا النزال عبر التبرع لأعمال إنسانية وخيرية أو لصالح التقدم العلمي ودعم أبحاث ودراسات لتطوير مجالات تحتاج البشرية إليها أكثر من نزال في قفص بين رجلين يتنافسان.