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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكرار اختراق فيسبوك.. فعل هذه الإجراءات فورا لتأمين حسابك

كيفية تجنب اختراق
كيفية تجنب اختراق حساب فيسبوك

خلال الفترة القليلة الماضية شهدت عمليات اختراقات موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك  Facebook زيادة ملحوظة، الأمر الذي يتطلب تأمين الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية فيسبوك لكي لا يكون حسابك فريسة سهلة للمستخدمين. 

 

وبحسب موقع HackerNoon التقني فإن هناك عدد من الإعدادات المهمة للغاية التي يجب على جميع مستخدمي فيسبوك Facebook اتباعها لتجنب اختراق حساب فيسبوك، ونعرضها فيما يلي :  

 

حماية كلمة المرور

 

إنشاء كلمة مرور قوية وآمنة
بمجرد أن يعرف أحد المتسللين كلمة المرور الخاصة بك على فيسبوك سينتهي كل شيء، ويجب أن تكون كلمة المرور الخاصة بك سهلة بما يكفي لتتذكرها وطويلة بما يكفي بحيث يصعب تخمينها.

 

إنشاء كلمة مرور للفيسبوك فقط 
كقاعدة عامة، يجب عليك إنشاء كلمة مرور مختلفة لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها، وإذا حصل أحد المتسللين على كلمة مرور فيسبوك الخاصة بك، فعلى الأقل يمكنك حماية تيك توك وإنستجرام والحسابات الأخرى أيضًا.

 

قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك كل 6 أشهر
إن تغيير كلمة المرور الخاصة بك كل ستة أشهر على الأقل يجعل من الصعب للغاية على المتسللين اختراقها، وتنطبق هذه النصيحة على أي كلمة مرور لديك. 

 

تفعيل إعدادات الخصوصية 

 

تمكين المصادقة الثنائية
يمكنك التفكير في المصادقة الثنائية كطبقة إضافية من الحماية تمنع المقرصنين من اختراق حسابك، ويتم ذلك عن طريق إجبارك على مصادقة حسابك عن طريق إرسال رسالة نصية إليك لتأكيد أنك قمت بتسجيل الدخول بالفعل. 


تمكين المصادقة الثنائية الأسرع

انقر على صورة ملفك الشخصي، ثم افتح الإعدادات. في الزاوية اليمنى العليا، انقر فوق كلمة المرور والأمان.

ضمن إعدادات الحساب، انقر فوق كلمة المرور والأمان مرة أخرى، ثم حدد المصادقة الثنائية.

اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتشغيل هذا الخيار. 

 

استخدم تنبيهات تسجيل الدخول
ويمكنك تلقي تنبيه في كل مرة يقوم فيها شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك، وبمجرد أن تعرف أن شخصًا ما قد قام بتسجيل الدخول وهو ليس أنت، يمكنك محاولة حل المشكلة بسرعة قبل فوات الأوان.

ولتشغيل تنبيهات تسجيل الدخول، انقر فوق صورة ملفك الشخصي وانتقل إلى إعداداتك. 

ثم انقر فوق كلمة المرور والأمان في كل من مركز الحسابات وإعدادات الحساب.

في إعدادات التحقق من الأمان، حدد تنبيهات تسجيل الدخول. 

 

اجعل حسابك خاصًا
إحدى الطرق التي يستخدمها المقرصنون لمعرفة كلمة المرور الخاصة بك هي تجميع الأدلة من معلوماتك الشخصية، ويمكنك تقييد المعلومات الشخصية التي يحصلون عليها منك عن طريق جعل حسابك خاصًا.

يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح صفحة الخصوصية في إعداداتك، ثم في قسم نشاطك، انقر فوق تعديل"من يمكنه رؤية منشوراتك المستقبلية"، واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لجعل حسابك خاصًا.

 

تجنب الأخطاء التي تؤدي لاختراقك   

 

لا تقبل طلبات الصداقة العشوائية
وتعد إحدى الطرق المخادعة التي يحصل بها المحتالون على معلوماتك هي إنشاء حسابات مزيفة ومصادقتك، ويجب ألا تقبل سوى طلبات الصداقة من الأشخاص الذين تعرفهم. 

 

استخدم أجهزة الكمبيوتر الموثوقة 
تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة لتسجيل الدخول إلى فيسبوك بقدر ما تستطيع، حيث أنت لا تعرف أبدًا من سيكون الشخص التالي الذي يستخدم الكمبيوتر، كما يجب أن تتأكد من تسجيل الخروج من حسابك في اللحظة التي تغادر فيها. 

 

منع الأشخاص المشبوهين
إذا بدا لك أحد الأشخاص الذين تتفاعل معهم مريبًا ولا تعرف هويته شخصيًا، فاحظره، حيث أن الاستمرار في عملية الحظر أفضل من سرقة حسابك. 

 

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