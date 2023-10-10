بمعالج "كوالكوم".. اعرف كل مواصفات هاتف أوبو القابل للطي القادم Find N3

طرحت شركة أوبو هاتفها القابل للطي موديل Find N2 المزود بمعالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 لأول مرة في الصين في ديسمبر من العام الماضي، و الآن، تجهز للكشف عن هاتف ذكي جديد قابل للطي، أوبو فايند N3.

قبل أي إعلان رسمي، تتردد شائعات قوية مفادها أن النسخة الصينية من الهاتف الذكي القادم من سلسلة Find قد ظهرت بالفعل على موقع قياس الأداء Geekbench، والتي تؤكد أن أوبو فايند Find N3 يأتي مع وحدة معالجة مركزية من "كوالكوم" Snapdragon 8 Gen 2 SoC، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت. ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة في الأسواق الدولية باسم OnePlus Open.

أوبو فايند N3

تم رصد هاتف oppo على موقع Geekbench مع رقم كودي للطراز oppo PHN110 في 8 أكتوبر. وتشير القائمة، التي يُعتقد أنها النسخة الصينية من oppo Find N3، إلى أنه يعمل من خلال نظام التشغيل أندرويد 13، وفقًا للقائمة، فإن مجموعة الرقائق الإلكترونية ذات ثماني نواة تحمل الاسم الرمزي "Kalama" ستعمل على تشغيل الهاتف.

تؤكد القائمة الخاصة بالأداء أن وحدة المعالجة المركزية الرئيسية بأقصى سرعة تبلغ 3.19 جيجا هرتز، مع أربعة نوى بتردد 2.80 جيجا هرتز وثلاثة نوى بتردد 2.02 جيجا هرتز. كل هذه التلميحات تشير إلى وجود معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 SoC على الهاتف القادم.

نجد أن قائمة Geekbench الخاصة بالهاتف القادم، و في اختبار قياس الأداء حاص على 2037 نقطة في الاختبار أحادي النواة و5485 نقطة في الاختبار متعدد النواة. وفقًا للقائمة، يمكن أن يحتوي الهاتف على 10.92 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويمكن ترجمتها إلى 12 جيجابايت على الورق.

في الآونة الأخيرة، ظهر أيضًا إصدار عالمي من هاتف Find N3 على Geekbench برقم الطراز CPH2499 مع معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2. تم العثور على المتغير العالمي مع درجات أعلى تبلغ 2023 و5652 في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة، على التوالي مقارنة بالمتغير الصيني.

من المتوقع أن يظهر هاتف Find N3 لأول مرة في الأسواق العالمية خارج الصين باسم OnePlus Open. ظل هاتف Find N2 في العام الماضي حصريًا للسوق الصينية، بينما أصبح هاتف Find N2 Flip عالميًا.

وفقًا للتسريبات المتعددة من مصادر موثوقة سيحتوي هاتف Find N3 على شاشة عرض OLED داخلية مقاس 7.82 بوصة (2268 × 2440 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز وشاشة خارجية نوعها OLED مقاس 6.31 بوصة (1116 × 2484 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز.

يمكن أن يأتي أوبو فايند N3 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. بالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، قد يحصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل أو 20 ميجابكسل. يُقال أنه يحزم بطارية تبلغ سعتها 4805 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات. قد يظهر OnePlus Open أيضًا بمواصفات مماثلة.