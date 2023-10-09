مفاجأة سارة لعملاء سامسونج.. Galaxy S24 Ultra بمعالجات كوالكوم في كل الأسواق

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن معالجها الجديد Exynos 2400 الذي من المتوقع استخدامه مع سلسلة Galaxy S24 المقرر إطلاقها رسميا في فبراير 2024.

ومع ذلك، نظرًا لأن اسم Exynos عليه كثير من الجدل والكثير من المستخدمين يرونه معالج يسبب ارتفاع درجة حرارة الجهاز ولا يحبذون أداءه ويفضلون معالجات سناب دراجون، فقد يتردد بعض المستخدمين في شراء سلسلة Galaxy S24، بسبب تضمين هذه الشريحة، ولذلك قد تتراجع سامسونج عن استخدام هذه الرقاقة الإلكترونية مع "سامسونج إس 24 ألترا".

Galaxy S24

وفقًا لتقرير صادر عن المنفذ الكوري The Elec، ستكون كل هواتف طراز سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S24 Ultra بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، في جميع الأسواق، بغض النظر عن المنطقة التي يطرح فيها الهاتف الرائد.

من ناحية أخرى، سيستخدم كل من طرازات Galaxy S24 وGalaxy S24+ إما معالجات Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen 3، اعتمادًا على السوق. ومن المرجح أن يتم إطلاق إصدارات Exynos 2400 من هواتف Galaxy S24 وS24+ في مناطق أفريقيا وآسيا التي تشمل كوريا الجنوبية، وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما سيتم إطلاق الإصدارات المجهزة بمعالج كوالكوم Snapdragon في أمريكا الشمالية التي تتضمن كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا التقرير الأخير ليتوافق مع النهج الذي اتبعته سامسونج مع سلسلة Galaxy S22. يقال إن سامسونج في المراحل النهائية لتحديد كيفية توزيع الإصدارات المختلفة لهواتف سلسلة Galaxy S24.

إكسينوس 2400

تتميز شريحة Exynos الجديدة بوحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 70% وهي معززة بمعالجة الذكاء الاصطناعي أسرع بـ 14.7 مرة من الجيل السابق من Exynos.

كما أن الشريحة تتميز بوحدة معالجة الرسومات Xclipse 940، والتي تعتمد على أحدث بنية RDNA3 من AMD. لم تكشف شركة Samsung عن إحصائياتها الخاصة بأداء وحدة معالجة الرسومات، لكنها تزعم أن الشريحة توفر أداءً محسنًا بشكل كبير لتتبع الأشعة في الألعاب.

استنادًا إلى الاتجاهات السابقة، من غير المرجح أن يكون أداء وحدة معالجة رسومات الجرافيك الخاصة بمعالج Exynos 2400 جيدًا مثل أداء Snapdragon 8 Gen 3. يقال إن شريحة Exynos 2400 تم تصنيعها بدقة تصنيع 4 نانومتر، من فرع Samsung Foundry الخاصة بمجال التعدين وتحتوي على وحدة معالجة مركزية ذات 10 نواة.

على صعيد متصل، من المتوقع أن تستخدم شريحة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة أحدث بنية هندسية من شركة TSMC، لكن بعض التقارير تزعم أنه قد تكون هناك إصدارات تعمل بتقنية 3 نانو و 4 نانو.