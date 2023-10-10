إبادة جماعية.. نفوق 100 قرد في الهند والسبب مروع!

عثر مزارعون محليون، في قرية نائية بالهند على كومة ضخمة من القرود النافقة مما أصابهم بصدمة وجعلهم يتواصلون مع الشرطة على الفور.

السم

عندما وصلت الشرطة، وجدت كومة مكونة من 100 قرد نافق فوق بعضهما البعض على مشارف قرية جاجاديفبور ماندال في مونيجادابا في منطقة سيديبيت بالهند واشتبهت أن سبب وفاتهم هو التسمم المتعمد.

وأكد مسؤول كبير في إدارة الطب البيطري وتربية الحيوانات ، أن القرود قُتلت في مكان آخر ثم تم إلقاؤها على مشارف القرية.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، أفاد منفذ الأخبار المحلي Uniindia)) بأن السكان المحليين اعتقدوا في البداية أن القرود ماتت بعد شرب المياه الملوثة بالمبيدات الحشرية، لكن الحقيقة كانت أسوأ بكثير حيث تم إنهاء حياتهم بالسم!.

مركز للاختبارات الطبية

تجرى الشرطة الآن تحقيق لمعرفة المسئول عن حالة القتل الجماعي هذه حيث يتوقع الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية أنه من الممكن أن تكون هذه الحالة المؤسفة قد حدثت على يد مركز للاختبارات الطبية.

وتتكون القرية التي تم العثور فيها على القرود النافقة من 24 قرية أصغر، وترتفع حوالي 568 مترًا فوق مستوى سطح البحر. وتعتبر الزراعة المصدر الرئيسي للدخل بها، ومن المعروف أن القرود تمثل مشكلة للسكان المحليين منذ عدة سنوات.