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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة الـ 77 فداناً بمدينة بني سويف شرق النيل، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة، وهاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام ومكونات الوحدة والتي تتكون من طابقين، واستمع إلى شرح موجز من وكيل الوزارة عن منظومة العمل والخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية، وتشمل خدمات: الاستقبال والطوارئ، وطب الأسرة، والأمومة والطفولة، والرعاية المتكاملة للطفل المريض، واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات تنظيم الأسرة، والمعمل، والأسنان، والصيدلة، والتطعيمات، ونادي الأسرة، ومكتب الصحة، ومراقبة الأغذية والبيئة.  

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وأثنى المحافظ على افتتاح الوحدة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنطقة الإسكان الاجتماعي، ضمن خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمة الصحية بالتجمعات العمرانية الجديدة. 

وأكد حرصه على النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في هذا القطاع الذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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