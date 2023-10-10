بمشاركة أصحاب الهمم.. محمد ثروت يروج لمسرحيته "فرحات والعائلة"

روج الفنان محمد ثروت، عن أحدث أعماله المسرحية مع الفنان محمد هنيدي وهى "فرحات والعائلة" والذى سيشارك فيها الموهوبون من أصحاب الهمم بأدوار رئيسية ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وعلق محمد ثروت ، قائلاً: مساء الخير على أهلنا في الإمارات وأبوظبي، زي ما عرفتوا من إعلان أخويا الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيتنا المميزة القادمة قريبًا بإذن الله في أبوظبي فرحات والعائلة، اللي بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ويشاركنا بأدوار رئيسية أصحاب الهمم من خريجي برنامج همم موهوبة.

واستكمل تعليقه ، قائلاً: مهم تعرفوا إن مسرحيتنا اجتماعية هادفة بشكل كوميدي وزملائي هيدوكم فكرة بسيطة عن أهداف المسرحية، وأنا هديكم فكرة عن واحد من الأهداف هو عن عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عام مميز فيه كوب 28 لخصناها بشباب مجتهد في بناء وطنه، إن شاء الله يعجبكم انتظرونا.

وقد روج أيضًا الفنان محمد هنيدي عن البوستر الرسمي للمسرحية، وعلق عليها قائلًا: "عرض مسرحي، بطولة مواهب ذوي الهمم، على مدار عام ونصف بيتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من أصحاب الهمم".

وتابع ، قائلاً: "قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جداً بمواهب رائعة.. خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات

أخر أعمال محمد ثروت:

وكانم أخر أعمال محمد ثروت الدرامية هو مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وكان من بطولة الفنانة يسرا، والعديد من الفنانين، منهم: آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، عنبة، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل

وأيضًا أخر أعماله الحالية فى السينما هو فيلم يوميات سكر والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن