صفقات مدوية.. خطة الزمالك لضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن خطة الزمالك لضم صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الزمالك بدأ في مفاوضات ضم أشرف بن شرقي نجم الريان القطري مرة أخري وسط ترحيب من اللاعب، بالإضافه لضم عمر كمال عبدالواحد نجم فيوتشر، موضحا أن قيمه الصفقة لن تقل عن 35 مليون جنيه.

وأضاف شبانة أن الزمالك أيضا يسعي لضم محمد حمدي لاعب إنبي، وعودة جنش حارس مرمي فيوتشر للفريق مرة أخرى.

وأضاف أن الزمالك سيتمكن من ضم تلك الصفقات حال تم انتخاب مجلس قوي ومخلص ومحب للنادي.