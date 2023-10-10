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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2005 يفوز على أسيوط بثلاثية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ خارج ملعبه على أسيوط، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

بدأ أسيوط بالتسجيل أولًا، ونجح الأهلي في قلب تأخره للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاءت الثلاثية عن طريق حسام عادل والبديلين محمد أحمد «شيبا» وإبراهيم عادل.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عمر كامل.
الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله بستانجي - محمود لبيب.
الوسط: يوسف عبد الحفيظ -  احمد وحيد - أحمد خالد «كباكا» - يوسف عفيفي- فارس خالد.
الهجوم: حسام عادل - محمد عبد الله.

وشارك طارق فوزي بدلًا من محمود لبيب، وأسامة أحمد بدلًا من يوسف عفيفي، وإبراهيم عادل بدلًا من  محمد عبد الله، وشيبا بدلًا من حسام عادل.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ١٢ نقطة، بعدما فاز في ٤ مباريات وخسر في مباراتين، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.
 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية عمر كامل أحمد عابدين

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