محذرا من خطط مرسومة.. الديهي: قلق مما يحدث في قطاع غزة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفرض حصار كامل على أهل غزة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" أنا قلق لأن ما يحدث على حدودنا الشرقية مرشح للتصعيد وربما تتواجد خطط مرسومة ومحسوبة لتوريط الدولة المصرية فيما لا تريده ".

وأضاف نشات الديهي :" ربما يكون هناك خطط كبيرة قديمة مخفية، وهناك من يرغب في تنفيذها".

وتابع نشات الديهي :" مصر مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا رئيسا وحكومة وشعب ولا شك في ذلك".

واكمل نشات الديهي :" الدولة المصرية مع الحق الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا هو الموقف المصري الرسمي والشعبي الثابت تاريخيا ".