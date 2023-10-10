مطالب بفتح ممرات آمنة.. فلسطين تحذر من كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وحسب وكالة الأأنباء الفلسطينية “وفا”، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من “كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة”.

وقال اشتية "إن اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، الذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي، إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنه “يجب إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة“.

ولفت إلي أن “جميع الحدود ونقاط التفتيش بين الضفة الغربية وغزة مغلقة وإمدادات المواد الغذائية بدأت في النفاد”.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أنه “بدأ في الوصول إلى 180 ألف شخص في قطاع غزة وسيقدم المساعدات إلى 300 ألف في الأيام القادمة”.