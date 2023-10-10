الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر علي خلفية التطورات الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن فرنسا ستنظم رحلة جوية بعد غد الخميس لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

ولفتت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن عدد القتلى الفرنسيين جراء الهجمات في إسرائيل يصل إلى 8 أشخاص.

وكانت الخطوط الجوية النرويجية، أعلنت أنها ألغت رحلاتها الجوية إلى عاصمة الاحتلال الإسرائيلي "تل أبيب" حتى 19 ديسمبر المقبل.

وأفادت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، اليوم، بأن 42 شركة طيران أمريكية وكندية علقت عملياتها الجوية إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي وأجلت موظفيها من هناك.