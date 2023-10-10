منظمة حقوقية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين

سياسة انتقامية إجرامية..

اتهمت منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على المقاومة الفلسطينية.

وقالت المنظمة: “هناك سياسة انتقامية إجرامية جارية”، مشيرة إلى أن إسرائيل أسقطت “مئات الأطنان” من القنابل على قطاع غزة.

وأضافت: “من بين القتلى، وبعضهم لا يزال محاصرا تحت الأنقاض، هناك عائلات بأكملها تم القضاء عليها في قصف واحد.. بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرًا و 105 نساء”.

وقالت منظمة “بتسيلم”، إن “هذا، إلى جانب قرار إسرائيل بإغلاق معابر البضائع إلى غزة، وفصل غزة عن شبكة الكهرباء وتقليل إمدادات المياه إلى القطاع، يشكل جرائم حرب بأمر علني من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين”.