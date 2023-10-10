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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا و4 دول أوروبية بشأن دعم الاحتلال الإسرائيلي

فرنسا وألمانيا وإيطاليا
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات الكتحدة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كلا من المستشار الألماني  أولاف شولس، رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عن دعمهم الحازم والموحد للاحتلال الإسرائيلي، كما أدانوا على نحو قاطع حركة حماس وأعمالها الإرهابية المفجعة.

وأضاف الرئيس الفرنسي في بيان نشرة عبر صفحته على منصة إكس، أن الـ 5 دول تؤكد أن أعمال حركة حماس لا تنطوي على أي مبرر وأية شرعية ويجب إدانتها عالميًا، لافتا إلى أنه لا مبرر أبدًا للإرهاب.

وتابع ماكرون في بيانه: "ارتكبت حماس مؤخرًا مجازر بحق عائلات كانت في منازلها، وأكثر من 200 شاب شاركوا في حفل موسيقي، وخطفوا نساء مسنات وأطفال وعائلات بأسرها ولا يزال جميعهم محتجزون كرهائن، فاجعين العالم بأسره".

وأوضح أن فرنسا وتدعم الاحتلال الإسرائيلي في جهودها الرامية إلى الدفاع عن نفسها وعن شعبها لدرء هذه الأعمال الشنيعة، مشددا على أنه لا ينبغي لأية جهة معادية لـ إسرائيل أن تستغل هذه الهجمات.

واعترفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بتطلعات الشعب الفلسطيني الشرعية، وداعمين المساواة في العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا: "إلا أننا لا نخطئ في تقويم حركة حماس التي لا تمثل هذه التطلعات ولا تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني عدا الرعب وإراقة الدماء".

وأضاف ماكرون في بيانه: "سنبقى على وحدتنا وسننسق فيما بيننا أثناء الأيام المقبلة بوصفنا حلفاء للاحتلا الإسرائيلي وأصدقاء لها، بغية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وتحقيق الظروف المؤاتية لمنطقة شرق أوسط تتسم بالسلم والاندماج".

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