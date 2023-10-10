فلسطين ترد.. سكان عسقلان يفرون إلى المخابئ بسبب صواريخ المقاومة |فيديو

أظهرت مقاطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، لحظة سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية علي مستوطنة عسقلان بعد انتهاء المهلة التي حددتها حماس.

وشنت حماس هجمات صاروخية على عسقلان من قطاع غزة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمستوطنين لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية كشفت أن هناك قصف شديد من قبل صواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة عسقلان، وذلك بعد إعلان كتائب القسام استهداف مباشر ومكثف لتلك المستوطنة، ومطالبة أهلها بالخروج منها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أيضا، تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي، وذلك بمنطقة وادي عارة في باقة الغربية وبجات، وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق صفارات الإنذار في السامرة لكل من منشية، حنانيت، شاكيد وريحان.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان بجنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث إن التحذير يأتي ردا على “جريمة تهجير أبناء شعبنا وإجبارهم على الفرار من منازلهم في قطاع غزة”.