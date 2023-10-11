في اليوم العالمي للفتيات.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

يصادف يوم 11 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لـ للفتيات، فهناك بعض الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة النساء و الفتيات أكثر من الرجال، فإن بعض المشكلات الصحية تؤثر على النساء بشكل مختلف وأكثر شيوعًا، علاوة على ذلك لا يتم تشخيص العديد من الحالات الصحية للنساء، ومعظم تجارب الأدوية لا تشمل موضوعات اختبار من الإناث. ومع ذلك، فإن النساء يتحملن مخاوف صحية حصرية، مثل سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وانقطاع الطمث، والحمل.

تعاني النساء من وفيات أعلى بسبب النوبات القلبية مقارنة بالرجال، يظهر الاكتئاب والقلق بشكل متكرر أكثر بين المرضى الإناث، تظهر أمراض المسالك البولية في كثير من الأحيان عند الإناث، ويمكن أن تسبب الأمراض المنقولة جنسيا ضررا أكبر للنساء، من بين الحالات التي تظهر بشكل متكرر لدى النساء، تشكل الأمراض الثمانية التالية مخاطر صحية كبيرة.

مرض القلب

وفي الولايات المتحدة، تتسبب أمراض القلب في وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة بين النساء، على الرغم من أن الجمهور يعتبر أمراض القلب مشكلة شائعة بين الرجال، إلا أن هذه الحالة تؤثر على الذكور والإناث بالتساوي تقريبًا ومع ذلك، فإن 54% فقط من النساء يدركن أن أمراض القلب هي أهم حالة صحية تهدد جنسهن، في الولايات المتحدة يعاني 49% من جميع المستهلكين من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو التدخين، العوامل التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب.

سرطان الثدي

يمكن لسرطان الثدي، الذي ينشأ عادة في بطانة قنوات الحليب، أن ينتشر إلى أعضاء أخرى، وهو أكثر أنواع السرطان عدوانية التي تؤثر على الإناث في العالم، تظهر هذه الحالة بشكل أكبر بين الإناث في الدول المتقدمة بسبب طول أعمارهن.

في البداية، قد تصاب النساء المصابات بسرطان الثدي بكتل في الثدي، معظم كتل الثدي غير مهددة، ولكن من المهم بالنسبة للنساء أن يتم فحص كل واحدة منها من قبل مقدم الرعاية.

سرطان المبيض وعنق الرحم

كثير من الأشخاص لا يدركون الاختلافات بين سرطان المبيض وعنق الرحم، ينشأ سرطان عنق الرحم في الجزء السفلي من الرحم، بينما يبدأ سرطان المبيض في قناة فالوب.، في حين أن كلتا الحالتين تسببان ألمًا مماثلاً، فإن سرطان عنق الرحم يسبب أيضًا إفرازات وألمًا أثناء الجماع.

في حين أن أعراض سرطان المبيض غامضة للغاية، إلا أن الحالة معقدة للغاية.

مشاكل الحمل

يمكن أن تتفاقم الحالات الموجودة مسبقًا أثناء الحمل، مما يهدد صحة الأم وطفلها، يمكن أن يؤدي الربو والسكري والاكتئاب إلى الإضرار بالأم والطفل أثناء الحمل إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

يمكن أن يتسبب الحمل في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء لدى الأم السليمة، وهي حالة تسمى فقر الدم، أو قد يسبب الاكتئاب، تنشأ مشكلة أخرى عندما تنزرع الخلية التناسلية خارج الرحم، مما يجعل الحمل الإضافي غير ممكن، ولحسن الحظ، يستطيع أطباء التوليد إدارة وعلاج المشكلات الصحية الشائعة والنادرة التي تظهر أثناء الحمل.

أمراض المناعة الذاتية

تحدث أمراض المناعة الذاتية عندما تقوم خلايا الجسم التي تقضي على التهديدات، مثل الفيروسات، بمهاجمة الخلايا السليمة،ومع استمرار تصاعد هذه الحالة بين السكان، لا يزال الباحثون في حيرة من أمرهم بشأن سبب إصابة هذه الحالة بالنساء في المقام الأول، على الرغم من وجود العديد من أمراض المناعة الذاتية المتميزة، إلا أن معظمها يشترك في أعراض مثل:

● الإرهاق

● حمى خفيفة

● الألم

● تهيج الجلد

● الدوار

معظم نظام المناعة الذاتية يقع في المعدة، ولذلك لجأ العديد ممن يعانون من هذه الحالة إلى ممارسات العلاج الطبيعي، مثل:

● استهلاك كمية أقل من السكر

● استهلاك كميات أقل من الدهون

● خفض التوتر

● التقليل من تناول السموم

ومع ذلك، فإن أفضل دفاع ضد أمراض المناعة الذاتية هو الكشف المبكر.

هشاشة العظام

تضعف هشاشة العظام العظام، مما يسمح لها بالكسر بسهولة، هناك عدة عوامل يمكن أن تسبب الحالة التي تحدث غالبًا عند النساء، مثل:

● العمر

● استهلاك الكحول

● وصفات معينة

● علم الوراثة

● عدم ممارسة الرياضة

● انخفاض كتلة الجسم

● التدخين

● استخدام الستيرويد

للكشف عن الحالة، يقوم مقدمو الرعاية بقياس كثافة العظام باستخدام الأشعة السينية أو التشخيص بالموجات فوق الصوتية، على الرغم من عدم وجود علاج لهشاشة العظام، يمكن لمقدمي الرعاية وصف العلاج لعرقلة تطور المرض، والذي قد يشمل المكملات الغذائية، أو خيارات نمط الحياة الصحي، أو الأدوية الموصوفة.

-الاكتئاب والقلق

التقلبات الهرمونية الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب أو القلق، تحدث متلازمة ما قبل الحيض (PMS) بشكل شائع بين النساء، في حين أن اضطراب تشوه ما قبل الحيض (PMDD) يقدم أعراضًا مشابهة، ولكنها مكثفة إلى حد كبير، بعد وقت قصير من الولادة، تصاب العديد من الأمهات بنوع من الاكتئاب يسمى "الكآبة النفاسية"، ولكن اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة يسبب مخاوف مماثلة - ولكن أقوى بكثير - وتحولات عاطفية، وحزن، وتعب، يمكن أن يسبب انقطاع الطمث، وهو التحول إلى انقطاع الطمث، الاكتئاب أيضًا، بغض النظر عن مدى شدة الأعراض، يمكن لمقدمي الرعاية توفير الراحة من خلال الوصفات الطبية أو العلاجات العلاجية.

المصدر: online.regiscollege